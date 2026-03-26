El alcalde de Alzira ve "inaceptables" los insultos del asesor de Vox al gobierno y valora sanciones

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, considera “inaceptables” los insultos del asesor de Vox en el ayuntamiento, Ángel Aparisi, que en un programa de la emisora municipal Alzira Ràdio calificó a los miembros del equipo de gobierno de “cocainómanos, puteros, defraudadores y acosadores” y se encuentra a la espera de recibir un informe jurídico para valorar posibles sanciones ya que, en última instancia, se trata de personal de confianza designado por la propia alcaldía a propuesta de cada grupo político.

“Tener que tolerar estas conductas significa degradar la democracia y cuando hablas con la gente joven ves que nos acaban metiendo a todos en el mismo saco, considero una desgracia que tengamos que llegar a estas situaciones y aguantar este acoso”, ha señalado Domínguez, que ha agradecido "la conducta mucho más democrática y sensata del PP", al tiempo que también se mostraba sorprendido de que el PSOE, socio en el gobierno municipal, le pidiera en el pleno, como un ruego, que actuara con contundencia contra Aparisi “cuando saben lo que estamos haciendo”.

En concreto, Domínguez señala que ya había solicitado previamente un informe jurídico por conductas de los secretarios de grupo de Vox y Ciudadanos que, por ejemplo, accedieron a un recinto restringido como es el polideportivo Fontana Mogort para tomar imágenes de filtraciones de agua y criticar al gobierno cuando la instalación está cerrada, entre otras situaciones, en las que considera no se tiene el debido respeto a los concejales del gobierno y a lo que representan. Los insultos que han provocado la indignación de los concejales del gobierno agravan si cabe las posibles conclusiones de ese informe jurídico.

El concejal del PSOE Vicent de la Concepción aprovechó el turno de ruegos y preguntas del pleno celebrado el miércoles para pedir al alcalde “medidas contundentes para proteger la institución y la democracia” y reclamó a Domínguez que pusiera “orden inmediato” con los asesores, que designa la alcaldía, tras los insultos recibidos en una tertulia de grupos políticos en la emisora municipal.

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El Ayuntamiento de Alzira tiene desde hace prácticamente cuarenta años la tradición de asignar un secretario de grupo a cada fuerza política con representación municipal, ya sea gobierno u oposición, como apoyo a los concejales. Se trata de una medida que la oposición forzó en uno de los mandatos de Francisco Blasco y que todas las corporaciones posteriores han respetado. No obstante, se trata de asesores de la alcaldía que esta designa a propuesta de cada partido, por lo que también tiene la potestad de destituirlos. La portavoz del PSOE, Gemma Alós, denunciaba tras el pleno que en última instancia se trata de cargos de confianza que también realizan una función política, por lo que señalaba que no se pueden consentir esos insultos.