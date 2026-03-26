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Alzira elige la mejor 'reganyà'

Así se ha elegido la mejor 'reganyà' de Alzira

Así se ha elegido la mejor 'reganyà' de Alzira

C. Llorca Ibáñez

Teresa Juan-Mompó

El Forn de Sant Bernat se ha adjudicado este jueves la octava edición del ‘Concurs de Reganyaes’ de Alzira, según el fallo del jurado en la modalidad de ‘reganyà’ tradicional, que ha concedido el segundo premio a Paco Bría y el tercero al obrador La Figuera, de Raquel Aranda. José Manuel Sierra, del Forn Sant Bernat, puede presumir este año de ofrecer la mejor ‘reganyà’ de Alzira. Es la primera vez que gana este premio, si bien en anteriores ediciones se había impuesto en la modalidad fusión, aunque ha confesado que ha utilizado la misma fórmula que siempre, si bien en esta ocasión sí ha convencido al jurado.

Los participantes premiados en las tres modalidades del concurso.

Los participantes premiados en las tres modalidades del concurso. / C. Llorca Ibáñez

El premio de la modalidad fusión ha sido en esta ocasión para Raquel Aranda, en su primera participación en el concurso, ya que el obrador abrió en septiembre. Rubén Albelda, el marido de Raquel, ha sido el encargado de recoger los premios.

Por lo que respecta al concurso amateur, el ganador ha sido el artista alzireño Vicent ‘Vitamina’ Balaguer, que ha reconocido que siempre ha sido aficionado a la cocina por influencia de su abuela, que elaboraba los dulces y productos propios de Pascua.

José Manuel Sierra, del Forn de Sant Bernat, se ha llevado el primer premio.

José Manuel Sierra, del Forn de Sant Bernat, se ha llevado el primer premio. / C. Llorca Ibáñez

El Ayuntamiento de Alzira a través de la Agencia Idea y el Gremi de Forners han organizado esta octava edición del concurso, que se ha celebrado en la plaza Mayor y que ha contado con la presentación de 17 ‘reganyaes’. Numerosos vecinos se han acercado a disfrutar de la degustación posterior. El concurso otorgaba tres premios en la modalidad tradicional de 300, 150 y 100 euros, mientras que en la modalidad fusión se concedía un único premio de 300 euros mientras que el concurso amateur concedía uno de 150 euros.

Numerosos vecinos se han acercado a probar las degustaciones.

Numerosos vecinos se han acercado a probar las degustaciones. / C. Llorca Ibáñez

La ‘reganyà’ es una dulce tradicional de Alzira que se elabora con huevos, aceite, harina y azúcar, a los cuales se añade calabaza asada, en una proporción del 50 % de los ingredientes. La calidad de la calabaza y la habilidad del cocinero es el que da el sabor, color y olor tan característico y especial de la ‘reganyà’.

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Vista de la plaza Mayor, con algunas de las 'reganyaes' presentadas al concurso.

Vista de la plaza Mayor, con algunas de las 'reganyaes' presentadas al concurso. / C. Llorca Ibáñez

La concejal de Comercio, Gemma Alós, ha destacado que el objetivo del concurso es “aportar valor y singularidad a un producto cien por cien alzireño, potenciar su consumo y su identidad y que la ‘reganyà’ sea n producto que se venda en los hornos más allá de la temporada de Pascua”.

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