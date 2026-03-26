Arrancan las obras para dotar a una urbanización de Alginet de alcantarillado tras 40 años de quejas vecinales

La maquinaria empezará a perforar en los próximos días el suelo rocoso de la urbanización Los Lagos de Alginet para construir la red de alcantarillado de esta área residencial. Sólo 4 kilómetros separan los chalés del centro de Alginet, sin embargo hay más 40 años de distancia en relación a la dotación de este servicio básico para los residentes en Los Lagos, una urbanización creada en 1972 y cuyos vecinos acumulan una larga trayectoria de reivindicaciones ante el Ayuntamiento de Alginet para dotar la zona de los servicios indispensables.

El lunes se celebró una reunión para realizar la planificación de la obra. Está previsto que en breve la empresa Aldesa Construcciones S.A. comience el acopio de materiales y el traslado de la maquinaria a la zona para dar inicio a la primera fase de los trabajos, que afectarán a las calles Los Sauces, Claveles, Maduixeres, Cipreses y Tulipanes. Las obras obligan en primer lugar a la reordenación del tráfico y de los accesos a la urbanización. Una de las principales preocupaciones para los vecinos es, según explica el concejal de Urbanismo de Alginet, Andrés Añón, la reubicación de las paradas del autobús escolar, que cada día recoge a niños y jóvenes para trasladarlos a los colegios e instituto del casco urbano. “En algunos casos, la parada se ha desplazar sólo algunos metros para ubicarla en una intersección no afectada por las obras, en otros, se ha de pasar a una calle próxima”, detalla el regidor.

Cambiará también la ruta para acceder a la urbanización. Durante las obras se suprime el acceso por uno de los tres puntos de entrada a Los Lagos: “La llegada deberá realizarse por delante del Tir de Colom; subiendo desde El Vaporet, en la rotonda hay que girar hacia la izquierda. Se recomienda evitar la entrada en la urbanización por la calle Los Sauces a causa del inicio de las obras”, indica Añón. Esta semana quedará todo señalizado y la previsión del ayuntamiento es ir actualizando la información de las obras y de las siguientes fases de la actuación quincenalmente. De acuerdo con las previsiones, la fase 2 continuará a través de la calle Los Olivos, una de las arterias principales de la urbanización. La fase 3 se extenderá a través de la avenida de Los Lagos y la fase 4, la última, se ejecutará en la zona de la calle del Parc.

Mejoras: seis meses menos de obras y mayor calidad

Las obras cuentan con un presupuesto de 7,3 millones de euros y un período de realización de 24 meses, “aunque la empresa se ha comprometido a hacerlas en dieciocho meses”, especifica el concejal. Asimismo, la oferta de la empresa incluye mejoras en el tipo de materiales utilizados o en el pavimentado. Las labores comenzarán desde el canal Xúquer-Túria, donde está la canalización que vinculará la nueva red de alcantarillado con el desagüe general de Alginet. Desde el canal subirá hacia la urbanización en cuatro fases de trabajos que permitirán ramificar los desagües por toda la urbanización, que cuenta con más de 750 viviendas y cerca de 1.600 propietarios.

La Asociación de Propietarios, satisfecha

La valoración de este proyecto por parte de las asociaciones de vecinos es buena, ya que pone a fin a más de cuatro décadas de reivindicaciones. “Todas las obras son molestas, pero éstas hace mucho que las esperan, así que están satisfechos de que se lleven a cabo”, reconoce el concejal en relación a la aceptación por parte de Asociación de Propietarios de Los Lagos, la agrupación mayoritaria. Desconoce cuál es el parecer de otra de las entidades vecinales de la urbanización, la Asociación Civil Particular, que ha presentado numerosos litigios contra el proceso de urbanización del área residencial. El Ayuntamiento de Alginet ha defendido a lo largo de estos cuarenta años que se dividiera el coste de las obras entre los propietarios, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ordenó en 2017 al consistorio que llevara a cabo de forma subsidiaria las obras de urbanización, lo que se materializó en la presente contrata aprobada por unanimidad por el consistorio a principios de este año.