Una canasta en el último segundo impide al Nou Bàsquet Alzira ganar en Altea (86-85)

Una canasta en el último segundo impidió al Gas Express Nou Bàsquet Alzira ganar al tercer clasificado, el Altea, y tener una mínima posibilidad de alcanzar dicha plaza para afrontar los play-offs. 86-85 fue el resultado final. “Este partido reafirma que no estamos tan lejos de los de arriba y como pensaba, del Altea”, comentó el técnico David Folch. Los alteanos son un equipo compuesto de “jugadores ucranianos con varios pivots de 2’05. Contra ellos, metimos nuestro juego más alegre, con ritmo, tiros rápidos y contras”, incidió Folch.

Con triples de Lerín, Navarro y Matevz los ribereños tomaron una primera ventaja (12-20) que llevaron al 19-28 al final de los primeros diez minutos. Al descanso siguieron los nueve puntos de diferencia gracias a cuatro triples más, fiesta a la que se adhirió Will. Sin embargo, todo no podía ser perfecto y obviamente los locales reaccionaron y con un 25-13 tomaron ventaja global. Los últimos diez minutos fueron vibrantes. “Ajustamos la defensa y mejoramos en ataque”. Aún así, hasta el minuto 8 del último cuarto, los de la Marina siguieron por delante (81-75). “Pedí tiempo muerto y algunas de las acciones previstas salieron bien, llevando el electrónico al 84-85”. A ocho segundos para el final, los locales tuvieron una última jugada que lanzaron y con el tiempo cumplido, el balón estaba volando y entró.

Este sábado a las 18 h. los alzireños recibirán al Proyme Alginet B en el Pérez Puig “con otra baja más, la de Matevz que ha viajado a Eslovenia por temas burocráticos”. Los próximos fichajes, el estadounidense David y Salva Hernández, siguen tramitando su documentación y recuperándose de la lesión respectivamente. Los alginetenses jugarán las últimas cuatro jornadas como equipo descendido a Autonómica.

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El Sueca B deberá defender la octava posición a la que ha llegado para disputar el play-off de ascenso aunque no sea su objetivo ni pueda, ya que el primer equipo está en la categoría superior. El primer rival será La Vila el domingo a las 20 h. en Les Oliveretes.