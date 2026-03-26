Descensos de vértigo en Cullera con vistas al mar

Cullera vuelve a situarse en el mapa de los deportes urbanos con la celebración de la Cullera Downhill Race 2026, un evento que transforma las rampas del Fort en un circuito de alta velocidad donde el equilibrio, la técnica y la sangre fría marcan la diferencia. Desde este viernes y hasta el próximo domingo, la localidad será escenario de una prueba tan arriesgada como visual, centrada exclusivamente en el descenso sobre monopatines y patines.

Lejos de otras disciplinas como el ciclismo de montaña, esta competición apuesta por modalidades como el downhill skateboard —especialmente longboard— y el inline downhill, reuniendo a especialistas que desafían la gravedad en un entorno urbano adaptado para la ocasión.

Un circuito urbano convertido en espectáculo

El trazado aprovecha el desnivel natural de la ciudad para ofrecer un recorrido rápido y técnico que discurre por calles empinadas, curvas cerradas y tramos especialmente diseñados para garantizar tanto la seguridad como el espectáculo. Protecciones, señalización y zonas delimitadas permitirán que los participantes alcancen altas velocidades sin perder el control en un entorno que exige máxima precisión.

El resultado es un evento de gran atractivo visual, donde cada descenso se convierte en una combinación de riesgo y destreza que mantiene en vilo al público.

El programa se desarrollará a lo largo de tres jornadas. El viernes estará dedicado a la recepción de participantes y a los primeros entrenamientos, que servirán para tomar contacto con el circuito. El sábado se celebrarán las mangas clasificatorias, donde los "riders" buscarán asegurar su puesto en la final. Finalmente, el domingo tendrá lugar la jornada decisiva con las bajadas finales y la posterior entrega de premios.

La organización espera contar con una destacada participación tanto de deportistas nacionales como internacionales, consolidando así una cita que crece en cada edición.

Cultura urbana y adrenalina tras las Fallas

La Downhill Race llega en un momento clave del calendario local, apenas unos días después de las Fallas, prolongando el ambiente festivo con una propuesta deportiva que conecta especialmente con el público joven. Música, animación y la cercanía entre espectadores y participantes convierten el evento en una experiencia inmersiva.

Cullera, con su orografía y su tradición de acoger eventos al aire libre, encuentra en esta prueba una fórmula para diversificar su oferta y atraer visitantes más allá de la temporada estival.

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La competición se afianza como uno de los referentes emergentes del descenso urbano en España, apostando por disciplinas que aún no cuentan con una amplia presencia en el circuito oficial, pero que despiertan un interés creciente entre aficionados y profesionales.