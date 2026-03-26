Detenido en Algemesí un delincuente reincidente tras robar de madrugada en un comercio
Los agentes encontraron la caja registradora en la calle y recuperaron tras el arresto el dinero sustraído
Agentes de la Policía Local de Algemesí, en colaboración con efectivos de la Policía Nacional, han detenido al autor de un robo con fuerza en un establecimiento comercial de la ciudad, al que accedió cuando se encontraba cerrado al público tras romper la puerta de cristal y sustrajo la caja registradora con cerca de 200 euros, según han detallado fuentes municipales.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo, cuando un individuo con antecedentes por delitos similares, se introdujo en este local comercial y tras cometer el robo se dio a la fuga por las calles del entorno. La colaboración ciudadana, con el rápido aviso a los cuerpos de seguridad, permitió que la policía activara un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización y detención del sospechoso en pocos minutos.
En el momento de la detención, el individuo ya se había deshecho de la caja registradora, si bien durante el registro los agentes recuperaron el dinero sustraído, tanto en billetes como en monedas. Una vez identificado, se comprobó que el detenido contaba con un amplio historial de antecedentes por delitos contra el patrimonio.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha destacado que la rapidez de los vecinos en dar la voz de alarma fue determinante para que las fuerzas de seguridad pudieran actuar con eficacia, “consiguiendo detener a un delincuente reincidente y recuperando el dinero robado”.
El alcalde, José Javier Sanchis, por su parte, ha manifestado “el cansancio que supone para la ciudadanía y la Policía Local el hecho de que un delincuente reincidente sea detenido en repetidas ocasiones e, inmediatamente, puesto en libertad”. Sanchis ha detallado que esta persona ya fue detenida hace una semana por entrar a robar en una vivienda habitada.
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