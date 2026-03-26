Llega a la Ribera la “ilusión óptica” que eleva la autoestima de las pacientes de cáncer

Las afectadas por cáncer de mama de la Ribera tienen un nuevo motivo para ilusionarse: el hospital comarcal ya cuenta con una consulta específica de micropigmentación mamaria, un servicio que ayuda a cerrar el ciclo de tratamiento del cáncer de mama tras la mastectomía y que supone, a su vez, el inicio de un nuevo camino con la autoestima bien alta para las mujeres al verse “completas” al mirarse al espejo.

La nueva consulta se ha presentado esta mañana en el Hospital de la Ribera pero está en funcionamiento desde octubre y ha tratado ya a una veintena de pacientes. Entre ellas, Susi Cruz Salazar, de Polinyà de Xúquer, y Amparo Corbató Ferrer, de Alginet, que han asistido a la presentación y han contado a Levante-EMV su experiencia y su satisfacción con la atención y el resultado.

La micropigmentación mamaria se centra en la recreación mediante tatuaje de la areola del pecho. Puede hacerse sobre una reconstrucción quirúrgica del pezón, o sobre la piel lisa del pecho. En este último caso, las “luces y sombras” de la artista tatuadora -la enfermera responsable del servicio, Loren Moreno-, logran el efecto 3D: “Una ilusión óptica que consigue el hiperrealismo del pezón y que hace que el pecho se vea completo”, define. Loren Moreno es la responsable de este servicio que se ha presentado hoy a las asociaciones oncológicas de la comarca, con el objetivo de dar a conocer el servicio y garantizar un acceso cercano y coordinado a las pacientes. La consulta, la primera de la provincia fuera de la ciudad de València, no solo dará servicio a las pacientes del Hospital de la Ribera, sino también a las de los hospitales Doctor Peset, y Xàtiva-Ontinyent, integrados en la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Este.

La micropigmentación mamaria 3D consiste en la implantación de pigmentos específicos en la capa superficial de la piel mediante un dispositivo similar al utilizado en el tatuaje médico. A través de técnicas de sombreado, degradado de color y efectos tridimensionales, se consigue recrear de manera muy realista la areola y el complejo pezón-areola, adaptando el diseño al tono de piel y a las características anatómicas de cada paciente. Se trata de un procedimiento ambulatorio, “mínimamente invasivo y prácticamente indoloro”, destaca Moreno, que se realiza en la consulta de enfermería especializada y que suele requerir entre una y dos sesiones. Además, “permite corregir asimetrías, mejorar el aspecto de las cicatrices y aportar un resultado estético más natural en el conjunto de la mama reconstruida”, añade.

Image de una sesión de micropigmentación mamaria en el Hospital de la Ribera. / Levante-EMV

Donde la cirugía no puede

La nueva consulta está integrada en el abordaje multidisciplinar de la Unidad de Mama del Hospital de La Ribera, en coordinación con los servicios de Cirugía Plástica y Oncología, lo que garantiza una atención integral a las pacientes, informan desde el hospital. Ésa es la ruta que siguieron tanto Susi Cruz como Amparo Corbató. En ambos casos la dificultad de la reconstrucción mamaria contravenía la restauración quirúrgica del pezón, por lo que ambas optaron por la micropigmentación aconsejadas desde cirugía plástica. “Tengo la piel muy fina después de todo el tratamiento y era imposible rehacer el pezón con cirugía así que tenía claro que quería la micropigmentación. Me ha quedado perfecto. Ves uno y ves el otro y no se nota la diferencia”, explica Susi Cruz. “Yo quería hacerme el pezón con cirugía pero tenía riesgo de infección, así que fui a la consulta. Es como si tuvieras el pecho real, pero tatuado”, dice Amparo Corbató, quien está “muy contenta y muy orgullosa con la micropigmentación”. Son dos casos de éxito. Ambas recomiendan esta técnica y el trabajo de la profesional del Hospital de la Ribera: “Loren te sabe tratar muy bien, tiene mucha sensibilidad y empatía”, aseguran.

Recuperación física y emocional

Más allá del aspecto visual y físico, los efectos anímicos son también muy importantes: “Vienen con miedo, es un proceso muy difícil y muy duro. El impacto psicológico y el bienestar emocional que genera son enormes”, asegura Loren Moreno. Y las pacientes lo reconocen: “Es muy importante, porque es algo físico que repercute en la autoestima. Es lo último de todo y te proporciona estabilidad emocional y tranquilidad cuando te miras al espejo”, describe Cruz. Por su parte, Loren Moreno incide en que “esta técnica tridimensional permite a muchas mujeres cerrar una etapa tras el cáncer de mama. No es solo un procedimiento estético, sino una parte fundamental del proceso de recuperación emocional, que les ayuda a reconocerse de nuevo”.

Presentación de la consulta de micropigmentación mamaria en el Hospital de la Ribera. / C. Llorca Ibáñez

En el acto, la gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Rosabel Ribes, ha destacado que “la puesta en marcha de esta consulta supone un paso más en nuestro compromiso con una atención sanitaria integral y centrada en la persona. No solo tratamos la enfermedad, sino que acompañamos a nuestras pacientes en todo el proceso de recuperación, en el que se incluyen aspectos tan importantes como la autoestima y la calidad de vida”.