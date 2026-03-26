El PSOE exige al alcalde que actúe contra el asesor de Vox por llamar "cocainómanos y puteros" a los ediles del gobierno de Alzira

El grupo municipal del PSOE de Alzira ha reclamado al alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, socio en el gobierno, que actúe de forma contundente contra el secretario de Vox en el ayuntamiento, un cargo de confianza que nombra el propio alcalde a petición de cada grupo municipal, tras calificar a los integrantes del gobierno municipal de “cocainómanos, puteros, defraudadores y acosadores” en un programa de la emisora municipal Alzira Ràdio el día anterior.

Fue el concejal Vicent de la Concepción en el que aprovechó en el pleno del miércoles el apartado de ruegos y preguntas para dirigirse a Domínguez e inquirirle sobre “cuándo piensa tomar una medida política o jurídica ante estos abusos, injurias y calumnias a los miembros del equipo de gobierno”, mientras señalaba que incluso Vox ha llegado a acusar a la concejal de Servicios Sociales, Amèlia Blanquer, de encubrir un supuesto caso de acoso sexual.

El PSOE ha emitido acto seguido un comunicado público en el que insiste en esta petición al considerar que los insultos proferidos por el asesor “del grupo ultra”, Ángel Aparisi, contra miembros del equipo de gobierno “son de extrema gravedad”. “En esa intervención pública se llegó a calificar a los concejales del equipo de gobierno de cocainómanos, puteros, defraudadores y acosadores’, unas acusaciones intolerables, infundadas y profundamente irresponsables que vulneran cualquier límite democrático y de respeto institucional”, expone el comunicado del PSPV, que subraya que todavía es más grave que “tras lanzar estas barbaridades, el autor se levantó y abandonó el programa impidiendo cualquier réplica por parte del resto de participantes”. Los socialistas consideran que trata de un comportamiento “cobarde e indigno” de Aparisi “que no puede tener cabida en un espacio público y menos aún en un medio municipal”.

La portavoz del grupo socialista, Gemma Alós, ha señalado que los secretarios de grupo también son cargos políticos y que “no se puede consentir por salud democrática” este tipo de actitudes, por lo que el PSOE ha reclamado al alcalde “responsabilidades inmediatas y medidas contundentes, porque la democracia no se defiende con silencios, sino plantando cara”. “No seremos cómplices de esta degradación de la vida pública, ni por nosotros ni por la ciudadanía de Alzira”, incide el PSOE, que señala que no se trata de un hecho aislado, ya que el asesor de Vox también ha accedido a instalaciones municipales “cerradas, sin permiso y mintiendo a los funcionarios -en este caso el pabellón Fontana Mogort- con la única intención de difundir y publicar fotos y noticias en contra de la gestión del ayuntamiento”.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, respondió en el pleno que se encuentra a la espera de un informe jurídico sobre acciones de asesores de grupos políticos “que no son demasiado adecuadas” y que, en base al contenido de esos informes, tomará decisiones, si bien dejó entrever que también habrá que pedir responsabilidades a los responsables políticos de esos asesores, en este caso, los concejales de cada fuerza política que propusieron su designación.

En el mismo pleno, el portavoz de Vox, Ricardo Belda, se refirió al supuesto encubrimiento de Amèlia Blanquer al señalar que hace dos años, tras un minuto de silencio en condena por una víctima de la violencia machista -Belda se refirió como “violencia intrafamiliar”-, y tras el manifiesto que había leído la propia concejal de Servicios Sociales en el que señalaba que igual de culpable es la persona que maltrata que aquel que presencia un caso y no lo denuncia, el asesor de Vox y otro afiliado llamaron por teléfono a la edil para, supuestamente, exponerle en caso. “Contestó que en ese momento no les podía atender y que le llamaran al día siguiente. Han pasado dos años. ¿Cuándo piensa devolver la llamada”, señaló.

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Blanquer admitió aquella llamada y su respuesta, pero señaló que nunca han vuelto a repetir esa llamada.