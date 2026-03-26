El Síndic de Greuges afea al Ayuntamiento de Carlet la falta de colaboración ante una queja

El Síndic de Greuges ha remitido a Compromís de Carlet la resolución de cierre de una queja presentada por este grupo municipal en relación con la omisión de la documentación de un pleno celebrado el 21 de octubre de 2025. Según la denuncia realizada por Compromís, en el pleno el grupo municipal “advirtió que no había podido acceder a determinados expedientes y solicitó la retirada de los puntos afectados, pero el gobierno municipal decidió continuar con la votación”. Posteriormente, añaden, “el mismo gobierno convocó un nuevo pleno extraordinario urgente para repetir los puntos con acceso completo a la documentación”. Para el portavoz municipal de Compromís, Pere Chovares, estos hechos suponen un obstáculo al acceso a la información y recuerda que: “La transparencia no es una opción, es una obligación que hay que cumplir siempre”.

El defensor valenciano explica en el dictamen que cierra el expediente “sin que el Ayuntamiento de Carlet haya contestado dentro del plazo legal de un mes” ni a la resolución de inicio de investigación y petición de informe (24 de noviembre de 2025), ni a la de recomendaciones (12 de enero de 2026), y constata, por lo tanto, que el consistorio “no ha colaborado con esta institución”, incumpliendo la Ley 2/2021, “ya que no ha dado respuesta a un requerimiento vinculado a una sugerencia o recomendación formulado desde esta institución”. Advierte que la falta de colaboración será publicada en la página web de la institución y responsabiliza al ayuntamiento de “impedir conseguir, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja” como consecuencia de “no haber realizado las actuaciones necesarias para atender a las recomendaciones del Síndic”.

"Afecta a la calidad democrática"

El secretario local de Compromís por Carlet, Pere Chovares, ha señalado que “el problema no es solo lo que pasó en el pleno, sino que el ayuntamiento ni siquiera haya querido dar explicaciones al Síndic de Greuges, que es una institución pública que vela por los derechos de la ciudadanía”. “Cuando una institución como el Síndic dice que un ayuntamiento no colabora, estamos ante una situación preocupante que va más allá de un error puntual y que afecta la calidad democrática de nuestro ayuntamiento”, considera. Chovares dice que “nadie está cuestionando los errores técnicos que pueden producirse en cualquier administración, pero sí las decisiones que se toman después, y especialmente la falta de respuesta ante requerimientos oficiales”. Y ante esta situación, Compromís cree que existe “la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y de garantizar que todos los miembros de la corporación disponen de la información necesaria antes de cualquier votación”.

Sáez, tranquila porque no se han vulnerado derechos

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, achaca la falta de respuesta a los muchos cambios en la Secretaría municipal registrados en los últimos meses, que pueden haber ocasionado que se hayan “traspapelado” los requerimientos del Síndic. No obstante, asegura que está “muy tranquila porque no se ha vulnerado ningún derecho”, ya que cuando se evidenció la falta de acceso a la documentación del pleno por parte de algunos concejales se optó por “ser garantistas” y se procedió a repetir la sesión plenaria. “El acuerdo válido fue el del segundo pleno”, indica. La omisión de la documentación se debió a un error en la configuración del programa que gestiona las notificaciones: “No estaba bien configurado y no tuvieron acceso a esos documentos, aunque con anterioridad, en otras reuniones de las comisiones sí habían tenido acceso”. Y ante este problema prefirieron repetir el pleno y adoptar como válido el resultado de esta segunda sesión. Sáez dice que “no es consciente de si se ha contestado o no al Síndic” y lo atribuye a la “mucha rotación en habilitados nacionales de los últimos meses”.

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Compromís aprovecha su comunicado para reiterar el "compromiso con el respeto institucional y con la defensa de los derechos de participación e información en el ámbito municipal”.