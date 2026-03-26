Estos son los pueblos de la Ribera que ya tienen sus fallas en la calle
Turís, Montserrat y Catadau celebran este fin de semana las fiestas josefinas
El calendario fallero de la Ribera arranca antes de la semana grande de San José y, especialmente este año, finalizará muchos después. En la comarca hay casi una decena de municipios que celebran las Fallas fuera del calendario convencional y este fin de semana les toca a tres. De hecho, las fallas de Turís, Montserrat y Catadau ya están en las calles y los integrantes de las diferentes comisiones se disponen a vivir un intenso fin de semana.
Durante la jornada del miércoles tuvo lugar la "plantà" de la dos comisiones que hay en Montserrat, la del Castellet y la falla Montserrat, lo que permite disfrutar ya del ambiente festivo.
También en Catadau está ya la falla en la calle y este jueves se ha organizado una visita de los usuarios de la asociación "Depén de tu", que han sido recibidos por la fallera mayor infantil, Carla Herreros y, la presidenta de la comisión, Patricia Arnal.
También en Turís, donde son cinco las comisiones que plantan falla, ya se respira un ambiente festivo. El programa oficial señala para este jueves por la noche la "plantà" de los monumentos, aunque algunas fallas ya estaban acabadas esta tarde. Los falleros de Els Barris, Placeta del Marqués, Avda. Corts Valencianes, Plaça del Mercat y L’Antiga Fontanella se disponen a disfrutar de la fiesta.
Montroi celebrará las fiestas el primer fin de semana de abril y l'Énova después de Sant Vicent.
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