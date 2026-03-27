Acuerdo unánime en Alzira para reclamar a la Generalitat que rectifique los cambios en el concurso de 'llibrets' de falla

El Ayuntamiento de Alzira ha acordado por unanimidad reclamar a la Generalitat Valenciana que revise los criterios de valoración aplicados este año en la convocatoria de los premios a los “llibrets” de falla para evitar que se desvirtúe el espíritu original del concurso y garantizar que se prime la calidad literaria, la originalidad, la creatividad y la aportación cultural de los contenidos. La resolución adoptada, que partió de una propuesta inicial del equipo de gobierno (Compromís, PSOE y UCIN), alerta de que los criterios aplicados este año “dan más peso a factores como el volumen del ‘llibret’, la presencia de publicidad y la inversión económica” en detrimento de los estrictamente literarios.

El portavoz de UCIN, Enrique Montalvá, fue el encargado de defender la propuesta ante la preocupación y malestar que la convocatoria de este año, todavía pendiente de resolver, ha creado en las comisiones y juntas locales. La exposición de la propuesta alerta de que con la nueva orientación se corre el riesgo de convertir “un reconocimiento cultural en una competición basada en la capacidad económica y no en el mérito cultural o literario”, lo que puede generar desiguladad entre las comisiones. “Preocupa además que en algunos criterios de valoración ni tan solo se requiera leer el contenido del libro, un hecho que cuestiona el carácter literario de los premios”, incide el texto del equipo de gobierno, que reivindica unos premios basados en “criterios justos, rigurosos y centrados en la calidad cultural”.

La resolución aprobada, además de reclamar una revisión de los criterios de valoración de este año, emplaza a la Generalitat a constituir un grupo de trabajo estable y participativo con representación de comisiones y entidades festivas “con la finalidad de consensuar las bases de futuras convocatorios y garantizar la transparencia, equidad y coherencia con los valores culturales de la fiesta”.

Todos los grupos de la oposición, incluido el PP, respaldaron la propuesta. El popular Bernat Ríos dijo compartir la preocupación de las fallas por los cambios en los criterios introducidos este año por la Generalitat y, si bien quiso comentó que la dirección general de Política Lingüística “ha escuchado las críticas”, tratado de explicar los motivos y ya ha iniciado las negociaciones, o que la modificación de las bases se enmarca en una necesaria actualización para adaptarlas a la normativa actual, reconoció que el resultado “no ha sido el deseado” al entender que esa adaptación “no tenía que haber comportado un cambio tan profundo en el contenido” por lo que consideraba que el ayuntamiento tenía que mostrar “una posición clara”. “Apoyamos la moción porque lo que se pide es poner el foco donde se tiene que poner, en la calidad literaria y la creatividad”, incidió el edil.

Montalvá no dudó en calificar los cambios en las bases de “una metedura de pata monumental”.

La portavoz del PSOE, Gemma Alós, dijo compartir el malestar de las comisiones y valoró como una buena noticia que ya hayan comenzado ya las negociaciones. “Hay que dejar constancia de que no se ha hecho bien, los representantes públicos estamos para asumir responsabilidades, si estamos en el camino de rectificarlo, perfecto”, indicó, mientras destaca la “calidad excepcional” de los ‘llibrets’ que elaboran las fallas “fruto del trabajo desinteresado de los falleros y es nuestra obligación estar a su lado”:

Por su parte, el concejal de Cultura, Israel Pérez, tomó la palabra en nombre de Compromís para señalar la necesidad de “evitar que consolide un modelo que desvirtúa la esencia del concurso y genera desiguladad”. “Si convertimos los premios en una competición económica enviamos un mensaje peligroso. (…) Los premios a los ‘llibrets’ han de volver a ser lo que siempre han sido, un reconocimiento al talento y la creatividad”, incidió el edil.