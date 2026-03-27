Una avería deja a oscuras la principal avenida de Alzira

Una avería en el sistema autónomo del alumbrado municipal dejó en la tarde-noche de ayer a oscuras la arteria principal de Alzira, la avenida Santos Patronos, la plaza del Reino y la avenida de la Hispanidad.

Las luces de los vehículos que circulaban por ella y de los escaparates de los establecimientos comerciales eran las únicas que alumbraban la vía pública.

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El concejal de Obras e Infraestructuras Públicas, Vicent de la Concepció, ha confirmado que el origen de este apagón fue una avería en el sistema autónomo de la instalación, que ha podido ser reparado esta mañana.