Las calles de Carcaixent recuperan la normalidad tras la retirada de 110.000 kilos de basura acumulada en la huelga

Las calles de Carcaixent han recuperado este jueves la normalidad tras casi dos semanas de huelga del servicio de recogida de basura y la retirada de todas las bolsas de residuos que permanecían acumuladas o esparcidas por la vía pública. Los trabajadores de la empresa concesionaria completaron el mismo miércoles por la noche, apenas unas horas después de desconvocar la protesta, los trabajos de limpieza, en los que se han retirado más de 110.000 kilos de basura de las calles y plazas de la ciudad.

En concreto, según ha detallado la alcaldesa, Carolina Almiñana, la empresa contratada de forma extraordinaria por el ayuntamiento con el aval de las dos declaraciones de emergencia sanitaria ha trasladado a la planta de residuos de Guadassuar diez camiones con un total de 63.020 kilos, mientras que a través del “bolseo” que realiza la empresa municipal Procarsa, es decir, la retirada de bolsas de basura en zonas donde no hay contenedores, un tarea que ya hacía antes de la huelga, se han recogido en estas dos semanas otros 19.000 kilos. Paralelamente, se ha estimado en 28.000 kilos la basura recogida en la tarde-noche del miércoles que permitió dejar las calles limpias. Este montante global de 110.020 kilos no incluye los residuos retirados por los servicios mínimos durante la huelga.

C. Llorca Ibáñez

Como adelantó Levante-EMV, un acuerdo a tres bandas entre la empresa concesionaria del servicio, en este caso Pre-Zero, los representantes de los trabajadores y la Mancomunitat de la Ribera Alta, como titular del contrato, permitía el miércoles desconvocar la huelga indefinida que comenzó a las puertas de las fiestas falleras, en concreto, en la medianoche del viernes 13 de marzo. El acuerdo entre empresa y trabajadora contempla una mejora salarial que cubre las expectativas de la plantilla, mientras que la Mancomunitat se comprometía a no ejecutar el año de prórroga para, a partir de diciembre, realizar una nueva licitación que unas bases que complementen la mejora retributiva ya pactada.

El Ayuntamiento de Carcaixent, que ha anunciado que reclamará a la mancomunidad el coste de todos los servicios extraordinarios contratados por la huelga, también ha negado que haya facilitado el acuerdo con una inyección de fondos municipales, unos comentarios realizados a través de redes sociales que la alcaldesa se dispone a denunciar ante la Guardia Civil. “La Mancomunitat tiene un contrato cerrado con Pre-Zero, lo que puede hacer es comprometerse a no prorrogar y la cuestión económica es un problema entre la empresa y los trabajadores, es un engaño a la gente que se diga que el ayuntamiento haya pagado más dinero para desbloquear esa negociación”, ha señalado Almiñana, mientras incidía en que el ayuntamiento nada ha tenido que ver en esa negociación. El equipo de gobierno ha señalado de forma reiterada que ha exigido a la Mancomunitat, como titular del contrato, que se cumplieran los servicios mínimos establecidos que, según ha denunciado, no se han cumplido en ningún momento.

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Ratas por la calle

La alcaldesa ha explicado que tras unos días con situaciones “críticas” en las que incluso han aparecido ratas por la calle por la acumulación de basura la situación es ya de normalidad. “Han sido días muy complicados porque el ayuntamiento tenía unas competencias muy limitadas y todo lo que podía hacer el ayuntamiento lo ha hecho, desde establecer los servicios mínimos y realizar un seguimiento a, cuando la situación ha sido crítica, pedir el aval de Salud Pública para declarar la emergencia sanitaria”, ha incidido Almiñana, mientras se congratulaba de que la concesionaria y los trabajadores hayan podido alcanzar un acuerdo que pone fin a una huelga en la que los principales perjudicados eran los vecinos de Carcaixent.