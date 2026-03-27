Un centro “decrépito”, con desprendimientos, goteras y fallos en suministros: así describen docentes y familias el IES Jaume de Alzira

La paralización de las obras del nuevo instituto Rei en Jaume centró el miércoles gran parte del debate en el pleno del Ayuntamiento de Alzira. Familias y profesores del centro asistieron a la sesión y expusieron ante los representantes políticos su preocupación y su experiencia diaria en el instituto más viejo de Alzira, inaugurado en 1963. Las deficiencias, en sus voces, suenan más graves. “Llevo botas de agua en el coche porque soy profesora del Jaume y sé lo que pasa cuando llueve. Desde la dana se ha mejorado mucho los protocolos de lluvia, que son cosa del ayuntamiento. Ahora cuando hay alerta no hay clase, pero ¿qué pasa el día después?”, así comenzaba su intervención la profesora Macarena Tabacco, para exponer a continuación cómo se encuentran el centro tras los temporales: “Nuestro patio parece l’Albufera cada vez que llueve. Si no hay alerta vamos a trabajar, pero hay veces que no funciona internet, no va el teléfono porque se ha mojado, o no va el timbre o, a veces, no tenemos luz”. Otra docente del centro, Leticia Marrades, explicó al pleno: “Llevamos una pegatina en que pone ‘peligro: caída de objetos’. A diario tropezamos, cae agua del techo… Convivimos con una situación decrépita y aparte de la necesidad de acortar plazos al máximo, las personas que habitamos el edificio queremos hacer una pregunta: ¿Nos apoyáis por unanimidad? ¿Os váis a sumar a nuestras reivindicaciones? ¿Qué compromiso tenéis con vosotros?”.

A estas preguntas los diferentes grupos políticos contestaron asegurando su apoyo y lamentaron que las obras del nuevo instituto, que comenzaron en 2024, hayan quedado finalmente paralizadas y el contrato rescindido tras el abandono en abril de 2025 de los trabajos por parte de la empresa adjudicataria, Vialterra.

Como publicó ayer Levante-EMV, las familias, nada más conocer que el ayuntamiento iba a tratar en el pleno el inicio del expediente de resolución del contrato por incumpliento de la mercantil, se pusieron en marcha para preparar un documento que la AMPA presentará al Ayuntamiento de Alzira y a la Conselleria de Educación en el que plantean una serie de exigencias de medidas y compromisos para garantizar la continuidad de las obras ya iniciadas y agilizar la construcción definitiva de un nuevo instituto. La presidenta de la AMPA del IES Rei en Jaume, Carmina Andrés, fue la primera en intervenir ayer en el turno de ruegos y preguntas. La portavoz de las familias mostró su indignación tras confirmarse la paralización definitiva de las obras del nuevo centro y su temor de que el anuncio de un nuevo proceso retrase en exceso la entrada a un nuevo instituto: “No podemos aceptar que los plazos administrativos se traduzcan en años de espera para una necesidad educativa urgente”, dijo. Y subrayó: “No estamos delante de un problema administrativo, sino ante una situación que afecta directamente al derecho de nuestros hijos e hijas a una educación digna”.

La AMPA pide la reforma integral del centro

La AMPA, en el documento presentado y que ayer adelantó este periódico, exige un plan integral de adecuación urgente para el edificio actual del instituto, una construcción de 1963 que presenta graves deficiencias en seguridad, salubridad y mantenimiento tras décadas sin mejoras significativas. Ante el abandono de las obras del nuevo centro por parte de la constructora —que solo ejecutó el 20% del proyecto—, reclaman un calendario vinculante y soluciones legales que eviten reiniciar el proceso desde cero, estimando una demora de al menos tres años. Por otro lado, para paliar la incertidumbre, solicitan canales de comunicación transparentes y controles periódicos que garanticen la habitabilidad del centro mientras se resuelve la situación.

Reunión con Educación

En este sentido, el Ayuntamiento y la dirección del centro han solicitado una reunión con la Conselleria de Educación para agilizar los trámites. Entre las propuestas anunciadas por el consistorio destaca realizar la adjudicación en dos fases (primero construir el nuevo edificio y luego demoler el viejo) para acortar tiempos.

El proyecto original, enmarcado en el Pla Edificant, pretende ampliar la capacidad del instituto de 750 a 1.100 alumnos, pero actualmente solo se mantiene en pie una estructura de hormigón inacabada, lo que las familias consideran un ataque al derecho de sus hijos a una educación digna.