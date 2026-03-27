Cullera dota a sus museos de audioguías en siete idiomas

Cullera apuesta por la proyección turística y cultural con la implantación de un sistema de audioguías en siete idiomas en varios de sus espacios museísticos. La iniciativa, impulsada por el ayuntamiento, forma parte de una línea de trabajo centrada en la modernización, la accesibilidad y la difusión del patrimonio local más allá de las fronteras.

Con este nuevo recurso, el consistorio no solo mejora la experiencia de los visitantes, sino que avanza en su objetivo de convertir Cullera en un destino cada vez más comprensible, abierto e internacional. La medida responde a una clara apuesta municipal por facilitar el acceso a la cultura y por ampliar el alcance de su oferta patrimonial mediante herramientas tecnológicas.

Las audioguías estarán disponibles en valenciano, castellano, inglés, alemán, francés, italiano y chino, lo que permite adaptar los contenidos a una amplia diversidad de perfiles turísticos. De este modo, el ayuntamiento refuerza su estrategia de inserción en mercados internacionales, al tiempo que garantiza una experiencia más completa y autónoma para los visitantes.

Los espacios que incorporan este servicio son la Torre de la Reina Mora, la Torre del Marenyet, el Refugio Antiaéreo del Mercat, la Batería de defensa y Refugio del Faro, el Abric Lambert y el Museo del Arroz. Se trata de enclaves clave para entender la historia y la identidad de Cullera, que ahora podrán recorrerse con un mayor nivel de detalle y contextualización.

El acceso al contenido se realizará de forma sencilla a través de la web Cullera Experience. En cada uno de los espacios se ha habilitado un código QR que dirige directamente a las audioguías, donde el usuario puede seleccionar el idioma deseado. El recorrido está narrado por “Senda”, una guía virtual que acompaña al visitante ofreciendo explicaciones históricas y culturales durante la visita.

Esta actuación se inspira en el éxito previo del sistema de audioguías del Castillo de Cullera, donde esta herramienta ha demostrado su eficacia tanto en la mejora de la experiencia como en la optimización de los flujos de visitantes. Ahora, el Ayuntamiento da un paso más al extender este modelo a otros puntos de interés, consolidando una red de espacios culturales interconectados.

Una estrategia global para acercar el patrimonio

La implantación de estas audioguías se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Cullera, que busca no solo conservar su patrimonio, sino también hacerlo más accesible, comprensible y atractivo para todo tipo de públicos. La digitalización y la adaptación de contenidos son pilares fundamentales de esta política.

La iniciativa se suma a otros proyectos recientes como la campaña «Cullera te lo pone fácil», desarrollada junto a Asindown, que tiene como objetivo convertir la ciudad en un referente en turismo cognitivamente accesible. Este programa apuesta por la lectura fácil y la comunicación clara, adaptando la experiencia turística a las necesidades de todas las personas.