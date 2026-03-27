Domingo debuta como técnico del Alzira contra el colista con el reto de sumar para seguir con opciones de salvación

La UD Alzira afronta este sábado (17 h., Luis Suñer Picó) el primer partido de la triada a la que se acogía con la esperanza de que enfrentarse a equipos de la parte baja de la clasificación le daría más posibilidades de victoria. Sin embargo, “es un partido trampa”, comenta el nuevo entrenador blaugrana, Pascu Domingo.

El Recambios Colón, aunque está hundido en la tabla con 14 puntos y una sola victoria en 27 partidos, “es un rival complicado de ganar”. De hecho, “casi todos los partidos los ha perdido por un gol e incluso le marcó dos al At. Levante”, añade el técnico de Riba-roja. “Es un equipo intenso por lo que tendremos que estar mucho más atentos en defensa”, prosigue. Para el extécnico de la Nucia juvenil, “mis equipos siempre se han caracterizado por la actitud, que es innegociable. Estoy pidiendo incluso a los tocados, que aprieten para afrontar las siete finales que nos restan”.

El Recambios tiene Bonillo-dependencia en su bagaje goleador. El ex del Quart de Poblet ha logrado ocho tantos, seis en cuatro partidos, dos de ellos contra el Alzira en la primera vuelta. Tras unas semanas sin marcar volvió a hacerlo en la última jornada ante el Jove Español. Entre ocho jugadores más se reparten los once goles restantes.

La plantilla con la que se ha encontrado Pascu “concuerda con mi forma de ver el fútbol. El equipo ha de ser intenso, humilde y trabajador”. Se da la circunstancia de que el actual entrenador azulgrana fue dirigido por Jero López, técnico del Recambios, cuando entrenaba al cuadro ribarrojero. Pascu sigue teniendo la baja de Manu Castillo y jugarán con molestias, bien como titular o desde el banquillo, Tanque, Dieguito, Traver y Bryan.