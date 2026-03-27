Las familias se movilizan contra la masificación en el instituto de Montserrat

La Asociación de Padres de Alumnos del IES Alcalans, que recibe alumnos de las localidades de Montserrat, Montroi y Real, ha decidido movilizarse ante la falta de respuesta de la Conselleria de Educación a las repetidas quejas por la masificación que sufre el centro, con un matrícula muy por encima de la capacidad teórica de las instalaciones, y la previsión de un aumento del número de alumnos para el próximo curso, y ha convocado una serie de concentraciones que comenzarán el próximo lunes 30 de marzo a la puerta del centro. Si nada cambia, la protesta se repetirá el 14 de abril. “Volem una solució, ja!” es el lema de las concentraciones.

“A l’IES Alcalans no cabem”, “si l’institut té una 50 % més d’ocupació de la que li correspon, evacuar ràpidament tot l’alumnat en cas d’incendi, terratrèmol o altre tipus d’emergència pot ser un infern?” o “la massificació a les aules provoca classes amb menys interacció o participació, cosa que pot deixar alguns alumnes desatesos i impedir que desembolupen tot el seu potencial?”, son algunos mensajes que se han distribuido junto a la convocatoria de la concentración, en la que figuran los escudos de los tres ayuntamientos de la Vall dels Alcalans.

El AMPA del IES Alcalans de Montserrat ya realizó un amago de movilizarse a principios de año tras lanzar un comunicado en el que advertía de que el centro acoge a cerca de 800 alumnos, cuando su capacidad máxima es de 560, y que para el próximo curso se prevé la llegada de otros nuevos 170 estudiantes, “lo que hará que el centro tenga que asumir el doble de su capacidad”. En aquel momento, representantes de los ayuntamientos y de la comunidad educativa acordaron presentar una instancia ante la conselleria para empezar de cero en la reclamación de una solución, aunque pasados dos meses nada ha cambiado. En el proceso de buscar soluciones, el Ayuntamiento de Real había ofrecido la cesión de una parcela de 6.000 metros cuadrados de suelo dotacional para propiciar la construcción de una aulario o extensión que descongestionara el instituto o incluso un nuevo centro, si la conselleria desestimó la propuesta, según comentó en su día el alcalde de Real, Gerardo López.