Los pensionistas alertan en Sueca de la brecha de género en las prestaciones

El colectivo Pense Pensions Dignes han convocado este viernes en Sueca a la ciudadanía, en la plaza del Ayuntamiento, para la celebración de su octavo aniversario con la lectura de un manifiesto especial, aprovechando la efeméride, en el que ha repasado su trayectoria y ha remarcado la importancia de continuar reivindicando unas pensiones justas, acordes a las necesidades y a los derechos adquiridos: “Después de ocho años continuamos resistiendo. Es cierto que a veces sentimos cansancio, que hemos perdido a algunos miembros…; pero aquí seguimos porque es necesario, por las pensiones de los jóvenes, con unas medidas que cada vez se endurecen más y, finalmente, obligarán a cotizar 40 o 50 años para poder tener el 100% de la pensión”, ha señalado la vicepresidenta y portavoz de Pense Pensions Dignes, Pilar Medrano, quien ha puesto el acento también en la brecha de género existente en cuanto a las pensiones: “De un 30% de diferencia que, en parte, viene dada por la brecha de género en salarios, y eso no se puede permitir. Además, reclamamos que no se reduzca la pensión de viudedad tan drásticamente, lo cual deja a muchas personas en el umbral de la pobreza”.

En el acto del octavo aniversario, mostrando su apoyo al colectivo, han estado presentes el alcalde de Sueca, Julián Sáez; los concejales, Pilar Moncho, Teresa Ribes y Alfredo Planells; y el diputado autonómico, Benjamín Mompó.

"Hoy toca apoyar a Pense Pensions Dignes, un colectivo local que siempre apoya al ayuntamiento y, en definitiva, a la ciudad de Sueca cuando promovemos acciones a favor de numerosas causas. Hoy toca felicitarlos por estos ocho años de constancia y de perseverancia, y toca alentarlos a seguir luchando por un sistema público de pensiones, defendiéndolas, como dicen ellos, gobierne quien gobierne, y reivindicando a pie de calle cualquier cuestión que consideran justa", ha señalado el alcalde, Julián Sáez.

Pense Pensions Dignes constituye un grupo de activistas que, además de en la causa de las pensiones, se involucran también en la defensa de otras muchas reivindicaciones sociales, como los desahucios o contra el racismo, por ejemplo. “Somos muy necesarios y es preciso que los y las más jóvenes se involucren también. Los derechos se defienden porque, en cuanto dejas de hacerlo, caen. No son para toda la vida, como debería ser realmente”, ha señalado Medrano.

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Para el primer edil, “las personas que forman Pense Pensions Dignes representan lo opuesto al concepto de ‘meninfotisme’ que muchas veces se nos atribuye a los valencianos y a las valencianas. Pens Pensions Dignes son el lado totalmente opuesto a las actitudes de indiferencia, de pasotismo y de desinterés hacia los asuntos que tienen que preocuparnos o interesarnos", ha indicado Sáez.