El pizzero de Alginet Francis Tolu también gana la Olimpiada de acrobacias en Las Vegas

Si los cuatro títulos mundiales en la modalidad de pizza acrobática conquistados desde el año 2000 por Francis Tolu ya avalan su destreza en el manejo de la masa, este maestro pizzero de Alginet acaba de entrar en el Olimpo al imponerse en Las Vegas en el World Pizza Games, una competición que está considerada como las Olimpiadas de la pizza. Tolu se había inscrito en la categoría másters, reservada para aquellos que cuentan en su palmarés con al menos un título mundial, y se impuso por medio punto al segundo clasificado a pesar de que el espectáculo que había preparado con esmero fue interrumpido por la organización cuando prendió fuego a las planchas sobre las que trabajaba e, inicialmente, descalificado. “Para mi representa la guinda al pastel”, ha comentado a Levante-EMV todavía desde Estados Unidos, mientras destacaba que se trataba del primer español en ganar este título.

Francis Tolu, con la Senyera y el título de campeón, este jueves, en el World Pizza Games celebrado en Las Vegas. / Levante-EMV

El Centro de Convenciones de Las Vegas ha acogido esta semana la International Pizza Expo que, entre otras actividades, incluía la celebración del World Pizza Games. Francis Tolu había preparado con esmero su espectáculo, en el que acompañaba las acrobacias con música como “La gran bola de fuego” o una de las piezas más populares de la banda AC/DC. Incluso había acudido a entrenar a una escuela de circo de Alboraia. Su puesta en escena espectacular, en la que incluso realizó parte del espectáculo con un antifaz que le cubría los ojos, antes del tramo final en el que puso a volar a la vez tres masas de pizza, tuvo un punto crítico cuando le obligaron a detener la coreografía al prender fuego al obrador alegando que estaba prohibido en el interior del centro de convenciones. Según explica Tolu, fue inicialmente descalificado, pero consiguió convencer a la organización de que nada en las bases del concurso le impedía encender fuego.

Finalmente se le permitió continuar el espectáculo sin fuego y a pesar de todos los inconvenientes, incluso por el tiempo que transcurrió que también afecta a la textura de la masa, consiguió la máxima puntuación.

El maestro pizzero de Alginet era el único no americano de los ocho participantes en la categoría máster de acrobacias y otorga un especial valor al triunfo: “Los americanos son muy suyos, allí hay una gran afición a la pizza y hay un pique sano entre los americanos y los europeos, ellos dicen que hasta que uno no gana el World Pizza Games no eres un verdadero campeón”. Tolu destaca que se ha convertido en el primer español en ganar en Estados Unidos.