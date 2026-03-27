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La regeneración de las playas de Cullera avanza con la previsión de acabar las obras antes del verano

Los trabajos impulsados por el ministerio permitirán recuperar arenales de entre 40 y 50 metros de anchura

Así avanza la regeneración de las playas de Cullera

Así avanza la regeneración de las playas de Cullera

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

Las obras de regeneración de las playas al sur de la desembocadura del río Xúquer avanzan “a muy buen ritmo” y conforme al calendario previsto. Así lo destacan fuentes técnicas vinculadas al proyecto, que aseguran que los trabajos iniciados semanas atrás en enclaves como la Goleta del Estany, en Cullera, se están desarrollando sin incidencias relevantes y dentro de los plazos establecidos.

El operativo, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Demarcación de Costas en Valencia, mantiene su planificación en tres fases, lo que está permitiendo una ejecución progresiva y ordenada de las actuaciones sobre el litoral más afectado por la regresión.

Según las mismas fuentes, si se mantiene el actual ritmo de trabajo, a mediados del mes de junio el proyecto estará prácticamente finalizado, tanto en lo que respecta a las playas del sur de Cullera como al resto de tramos incluidos en la intervención, que abarcan también zonas de Sueca, el Saler y Sagunt.

Las primeras actuaciones, ya visibles sobre el terreno, han permitido avanzar en la redistribución de arenas y en la recuperación del perfil litoral, uno de los objetivos prioritarios de un proyecto que busca devolver estabilidad y anchura a unas playas muy castigadas por los temporales y la falta de aportes sedimentarios.

En el caso concreto del litoral sur de Cullera, la previsión es especialmente ambiciosa: recuperar entre 40 y 50 metros de anchura de playa, lo que supondría devolver a este tramo una imagen muy similar a la que presentaba en los años cincuenta, antes del progresivo retroceso de la línea de costa.

La intervención se ha diseñado, además, para minimizar el impacto ambiental sobre espacios sensibles como el entorno del Estany, compatibilizando los trabajos con la cercanía de la temporada estival. La ejecución por fases también ha permitido reducir afecciones a vecinos y usuarios habituales de estas playas.

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Desde el ámbito vecinal se sigue con atención la evolución de unas obras largamente reclamadas, con la expectativa de que, esta vez, la regeneración tenga un efecto duradero. La respuesta del litoral tras los próximos episodios de temporal será clave para evaluar la eficacia real de una actuación que, de cumplirse los plazos, llegará a tiempo para el inicio del verano.

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