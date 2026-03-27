El poder de la Ribera en Madrid gana enteros

El poder de la Ribera en Madrid ha crecido sino de forma cuantitativa sí cualitativa con la designación de Arcadi España como Ministro de Hacienda en sustitución de M.ª Jesús Montero. El economista de Carcaixent se convierte además en el segundo político originario de la Ribera que se sienta en el Consejo de Ministros, tras la etapa de Bernat Soria (Carlet, mayo de 1951), que ejerció como ministro de Sanidad entre julio de 2007 y abril de 2009 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del que también formaba parte como vicepresidenta M.ª Teresa Fernández de la Vega, vinculada a la localidad de Beneixida.

Arcadi España escala de esta forma en el organigrama del Gobierno de Pedro Sánchez, del que ya formaba parte como Secretario de Estado de Política Territorial, un cargo que le ha propiciado un contacto directo con los municipios de la Ribera en el proceso de reconstrucción tras las inundaciones provocadas por la dana de octubre de 2024. España, una persona que destaca por su capacidad de diálogo y negociación, sigue vinculado a las agrupaciones local y comarcal del PSPV.

El Ayuntamiento de Carcaixent ha felicitado a Arcadi España a través de las redes sociales a Arcadi España por su nombramiento con un mensaje en el que destaca que es el primer carcaixentí que asume un cartera ministerial.

Se da la circunstancia de que otro político originario de Carcaixent es posiblemente el que más cerca y durante más tiempo ha estado en el entorno de la Moncloa. Se trata de Enrique Guerrero, que estuvo durante casi quince años en el entorno de la Presidencia al gozar de la confianza primero de Felipe González y después de Rodríguez Zapatero hata que en 2008 tomó rumbo a Bruselas como eurodiputado.

En Bruselas también ha recalado el alzireño Jordi Llinares, que hasta octubre de 2015 era el responsable de Programas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo, un puesto al que llegó con la valenciana Rebeca Torró al frente de la Secretaría de Estado del ramo. El destino de Llinares tras el relevo fue la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).

Por otra parte, la Ribera también cuenta con dos representantes en el Congreso de los Diputados, tras la entrada el pasado mes de enero de la alcaldesa de Llaurí, Anna González, para cubrir la vacante dejada por la renuncia de José Luis Ábalos. De la Cámara Baja ya formaba parte desde el inicio de la legislatura la exalcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, también como González, integrante del grupo socalista.