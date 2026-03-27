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El tradicional Encuentro de la Dolorosa y el Devallament abre esta noche las procesiones de la Semana Santa de Alzira

Los pasos saldrán de las iglesias de San Juan y la Encarnación para confluir en la plaza Mayor en la conocida popularmente como "nit de les miradetes"

Encuentro de las imágenes del Devallament y la Dolorosa en una imagen de archivo.

Encuentro de las imágenes del Devallament y la Dolorosa en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Pascual Fandos

Alzira

Las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Alzira empiezan hoy a tomar las calles con el Encuentro entre los pasos de la Virgen de los Dolores y el Descendimiento de la Cruz, en la también conocida como “nit de les miradetes”, ya que la tradición popular señala que era la noche del Viernes de Dolores cuando los jóvenes solían concertar pareja para la Pascua.

El tradicional Encuentro, que tiene lugar en la plaza Mayor, es producto de un doble Vía Crucis. Por un lado, la Real Cofradía de la Virgen de los Dolores saldrá a las 22,30 horas de la iglesia de San Juan y llegará a la plaza tras un itinerario por las calles Piletes, Virgen de Luján, la avenida Santos Patronos y la calle Calderón de la Barca. Media hora antes, sobre las 22 horas, habrá salido de la parroquia de la Encarnación la imagen del Devallament, que llegará a la plaza tras discurrir por las calles Onda, Sant Vicent de Paul, Caputxins, Dos de Mayo, la plaza de la Societat Musical y Curtidors. En el centro de la plaza se producirá el saludo entre las dos imágenes, que suele concentrar a una gran cantidad de público.

Por otra parte, la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana de Alzira celebrará mañana sábado el pregón, a cargo de la investigadora y escritora alzireña María Amparo Olivares. Será a las 19,30 horas en el Gran Teatro.

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Los actos se multiplicarán el Domingo de Ramos, con la procesión de las Palmas por la mañana y un goteo de traslados por la tarde-noche. A las 11,30 está prevista la concentración de fieles y cofrades en la plaza Primero de Mayo para proceder a la bendición de palmas y, acto seguido, se iniciará la procesión que representa la entrada de Jesús en Jerusalén, a través de un itinerario por Hort dels Frares, la plaza Myor, calle Correos y Mayor Santa Catalina, para finalizar en la plaza de la Constitución.

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