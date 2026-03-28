El Castellonense viaja a Crevillent con el objetivo de reafimarse como líder

La UD Castellonense empezará el último partido de la jornada 28 sabiendo cuáles han sido los resultados de sus dos principales rivales. El Crevillent programa sus encuentros bien adentrada la tarde del domingo, a las 18’30 h. mientras que el At. Saguntino juega el sábado en Vila-real y al At. Levante lo hará a las 16’30 h. del mismo domingo en Utiel. Lo bien cierto es que los de Iñaki Rodríguez seguirán siendo líderes ya que sacan cinco puntos a los granotas y diez a los del Camp de Morvedre.

Según el técnico Iñaki Rodríguez, el Crevillent es un rival “complicado, como todos los de Tercera” que ha tomado aire en las últimas jornadas con los triunfos conseguidos en Buñol y Ontinyent. Eso sí, el Enrique Miralles no es un buen aliado de los alicantinos que solo han ganado al Alzira y al Utiel y dejaron escapar puntos en los otros once partidos.

“Destacaría que saben muy bien cuándo defender muy juntos, hacer una transición o construir con una secuencia larga. Nosotros sabemos sus puntos débiles y habrá que hacer un partido muy serio y con personalidad”, añadió.

Iñaki tiene a toda la plantilla disponible excepto el lateral Fer Sastre por una pequeña elongación “y no queremos tomar riesgos”.

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El protagonista de la semana del fútbol valenciano ha sido el central Carlos Badal por su golazo al Soneja desde el centro del campo, que después corroboró con otro tanto, así como el portero del Mestalla, también castellonero, Vicent Abril, por su convocatoria con la Selección Española sub-21.