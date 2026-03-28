Premio
El Cuponazo de la ONCE reparte 400.000 euros en un municipio valenciano
El Cuponazo de la ONCE repartió 6.600.000 euros en Madrid, destacando un premio mayor de 6 millones, gracias a un establecimiento de la Avenida de la Albufera
El Cuponazo de la ONCE ha repartido en Madrid 6.600.000 euros, en 16 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los 6 millones del premio mayor, y 15 cupones más, premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo del viernes, 27 de marzo.
Estos 6.600.000 los ha repartido uno de los establecimientos colaboradores con la ONCE, concretamente el Estanco situado en la madrileña Avenida de la Albufera, número 300, regentado por Gema Carmen Romero Barragán.
El Cuponazo de la ONCE del viernes, 27 de marzo, ha dejado premios importantes en varias localidades. Así, en Montalbán, provincia de Teruel, el vendedor de la ONCE Juan Antonio López Vergara ha repartido 1.520.000 euros, en 38 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno.
En Alberic, localidad valenciana, Eduardo Ortega Alija ha dejado entre 10 de sus clientes habituales 400.000 euros, en 10 cupones premiados.
Además, la localidad canaria de Telde ha recibido un premio de 40.000 euros, de manos del vendedor de la ONCE Francisco Javier Castro Melián. Igual premio ha dejado en Chauchina (Granada) Sergio García Rodríguez. Y en el municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo, Ana Rueda Cañasveras ha dejado otros 40.000 euros.
En total, el Cuponazo de la ONCE del viernes, 27 de marzo, ha repartido 8.640.000 euros entre la Comunidad de Madrid, Aragón, la Comunitat Valenciana, Andalucía y Canarias.
La suerte de todos los viernes
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euro
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