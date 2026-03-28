La destrucción de dos murales de Joan Verdú en Alginet indigna a la familia del pintor

El Ayuntamiento de Alginet ha destruido dos murales del artista Joan Verdú. Estaban deteriorados y los ha repintado por encima. Sin más. El primero lo tapó en enero de 2024. Se trataba de una obra realizada a principios de los 2000 en uno de los muros interiores del polideportivo municipal. Durante las labores de mantenimiento del polideportivo, el ayuntamiento decidió taparlo y pintar toda la pared, cubriendo las figuras estiradas y coloridas con pintura azul eléctrico. El otro diseño del reconocido artista alzireño afincado en Alginet, realizado entre 2013 y 2015, estaba en el parque Hort de Feliu: reproducía dibujos de elementos naturales y figuras de animales en un entorno visitado y disfrutado por los vecinos y fue rascado por completo y repintado en 2025: “El mural se pintó el año pasado porque estaba hecho mierda. Y se pintó toda la pared, se rascó toda y se pintó toda. No se borró porque no nos gustara, se borró porque se rascó toda y saltó la pintura, y no íbamos a tener un trozo sí y otro no, no por nada más, no porque tuviéramos algo en contra del mural”. Así justificó el concejal de Servicio Municipales, Miguel Ángel Garrido, en el pleno celebrado el jueves, la destrucción de la última obra de Joan Verdú en la localidad.

Parte del diseño que cubría hasta el año pasado una caseta en el parque Hort de Feliu de Alginet. / Levante-EMV

Estado actual de la caseta, donde se ha cubierto la obra de Joan Verdú con pintura blanca. / Levante-EMV

Realizar un inventario del patrimonio cultural

La familia está indignada y asegura que el ayuntamiento ha actuado “con alevosia” porque, entre ambas intervenciones, el grupo Compromís per Alginet alertó de que las obras del reconocido artista necesitaban protección: “Hemos observado la falta de atención a bienes culturales y artísticos de nuestro patrimonio. Lamentamos muchísimo que durante las tareas de mantenimiento que se han hecho en el polideportivo, se haya pintado el frontón y se haya tapado la pintura del mural de Joan Verdú. Aunque era alzireño es un artista destacado de Alginet hasta que nos dejó en noviembre de 2017, consideramos que es deber del ayuntamiento salvaguardar nuestro legado patrimonial y artístico para las generaciones presentes y futuras”, expusieron en una sesión plenaria tras la destrucción del primer mural. Además, solicitaron expresamente “que se realice un inventario detallado que incluya todos los elementos del patrimonio histórico y artístico de Alginet, en especial los monumentos. Además, establecer protocolos claros que regulen este patrimonio para su conservación y mantenimiento y su rehabilitación, como el mural de Joan Verdú que está en el Hort de Feliu, ya que al del polideportivo ya llegamos tarde”.

El mural del polideportivo se pintó por encima de azul hace dos años. / Levante-EMV

Desconocimiento “muy bestia” de quién es Verdú

La familia no ha recibido ninguna comunicación por parte del consistorio, ni tras la destrucción del primer mural ni tras la del segundo. En enero de este año el hijo de Joan Verdú, Tomàs Verdú, dirigió un escrito al ayuntamiento exponiendo su pesar, “porque la obra ya no es recuperable”, y poniendo “en contexto” la figura de su padre, ya que cree que la actuación del Ayuntamiento de Alginet se debe a “una falta de cultura muy bestia” sobre el peso de la obra de Joan Verdú en el arte valenciano. Además, plantea la posibilidad de una compensación: “El valor patrimonial de la obra de mi padre es del pueblo, pero el valor intelectual lo tenemos la familia y creemos que este ataque hecho con alevosía se ha de compensar de alguna manera”, explica. Después del escrito, Tomàs Verdú confiaba en que se pondrían en contacto con él y podría celebrarse una reunión, pero tras casi tres meses no ha recibido ninguna respuesta. Compromís ha recogido el malestar de la familia y lo expuso en el pleno, sin conseguir ninguna apreciación sobre la propuesta de la familia, tan sólo la explicación de porqué se procedió hace un año a cubrir de blanco los diseños de Joan Verdú.

Compromís pidió en el pleno conocer cuáles fueron los criterios para taparlo y si existía un informe técnico que avalara esta actuación, también preguntó si en algún momento se valoró su protección como parte del patrimonio cultural local. Para esto no hubo respuesta más allá del “porque estaba hecho mierda, claro”. El deber del ayuntamiento es “cuidar, promocionar y conservar nuestro patrimonio local”, dice el portavoz del grupo municipal de Compromís, Enric Barea, quien describió a la corporación que “la familia está especialmente afectada por la decisión y creemos que, como mínimo, se tenía que haber actuado con más sensibilidad y con diálogo” a lo que la alcaldesa se limitó a contestar “gracias”.

Retrospectiva en otoño en el CCCC

Joan Verdú nació en Alzira en 1959, pero vivía desde hace años en Alginet, donde tenía su estudio, en el que solía recibir a amigos como al galerista Tomás March, que "apadrinó" su obra. Expresaba su lenguaje simbólico mediante dibujo, pintura, texto, fotografía, carteles y video y el humor era una de las claves de sus obras. Fue colaborador de Levante-EMV y su obra está presente en muchos lugares, también en la Ribera. “Alzira tiene un patrimonio importante de mi padre, por ejemplo”. El hijo anuncia que este otoño se celebrará una muestra retrospectiva del artista en el Centre del Carme Cultura Contemporània.