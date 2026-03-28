Charcos de aceite y líquidos contaminantes y sin medidas antiincendios: así trabajaba un taller clandestino en Carlet junto a un colegio y una residencia
La Guardia Civil sanciona al propietario por carecer de los permisos necesarios e investiga la procedencia de dos embarcaciones y una moto de agua que había en la nave
La Guardia Civil ha sancionado a un hombre por desarrollar en Carlet la actividad de un taller sin contar con los permisos, habilitaciones y condiciones adecuadas para ello.
El descubrimiento del citado taller fue posible tras la denuncia de una apropiación indebida de un vehículo. Fruto de la investigación se inspeccionó una nave industrial en Carlet. En cuyo interior se encontraron diferentes vehículos y embarcaciones en diferentes fases de reparación, algunos de ellos dados de baja y otros no.
En la nave se observó la existencia de un foso, herramientas, neumáticos de segunda mano y otros al final de su vida útil, vertido de aceites y otros líquidos lubricantes y refrigerantes. Todo ello sin poseer arquetas con separadores de hidrocarburos tanto en el exterior como en el interior de la nave, provocando una serie de vertidos que traspasan al subsuelo, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil. Por todo ello, se solicita la documentación pertinente, careciendo de ella (licencia ambiental, seguro que cubra la actividad, número de registro de industria para la actividad de taller mecánico, autorización para ser centro C.A.T., gestor de residuos peligrosos). Además, carecía de cualquier medio de extinción de incendios, lo cual suponía un peligro, ya que se encontraba próximo a un colegio y una residencia de ancianos con paso habitual de personas a pie.
Los agentes observaron el interior una moto de agua y dos embarcaciones, cuya titularidad y origen lícito no demuestra, por lo que está en fase de investigación. Además, se encuentra una máquina expendedora de tabaco y una recreativa.
Por todo ello, los agentes proceden a levantar acta denuncia a un hombre español de 51 años por infracción de la ley 6/2014, RD 1457/1986, ley 5/2022, RD 712/2025 y ley 31/1995.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet.
El acta-denuncia ha sido remitida al Ayuntamiento de Carlet y a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio.
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