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Algemesí reitera la necesidad de ampliar el Centro de Salud de la Plaza de la Ribera

La Plataforma por la defensa de la sanidad pública de La Ribera exige la ampliación del Centro de Salud de Algemesí y pide "evitar olvidos institucionales"

Protesta frente al centro de salud de la Plaça de la Ribera.

Protesta frente al centro de salud de la Plaça de la Ribera. / Levante-EMV

Teresa Juan-Mompó

Alzira

El pasado sábado 28 de marzo, la Plataforma por la defensa y mejora de la sanidad pública de La Ribera se sumó a las movilizaciones mensuales que se llevan a cabo en Algemesí para reclamar la necesaria ampliación del Centro de Salud de la Plaza de la Ribera. Esta concentración, que tiene lugar frente a las puertas de la instalación el último sábado de cada mes, tiene como objetivo principal garantizar que esta infraestructura no sea excluida de la agenda de la administración, evitando que se repitan olvidos institucionales del pasado. Según informó recientemente la regidora de Salud del Ayuntamiento de Algemesí a los distintos grupos políticos, la Consellería ya ha procedido a valorar las propuestas presentadas para la ejecución de las obras, aunque todavía queda pendiente la evaluación de las propuestas relativas a la dirección técnica, las cuales podrían recaer en empresas independientes a la constructora.

En un contexto marcado por la incertidumbre económica derivada de las tensiones internacionales, la Plataforma considera urgente que las obras se adjudiquen y comiencen a la mayor brevedad posible. Asimismo, se exige a la administración que vele por la máxima transparencia para evitar que el proyecto vuelva a paralizarse, tal como ocurrió en julio de 2023 con la empresa Aitana S.L. Esta lucha en Algemesí se integra en un movimiento más amplio que se desarrolla en toda la comarca de la Ribera y el resto del país en defensa de los servicios públicos, cuya protección se considera hoy más crítica que nunca. El colectivo insiste en la importancia de mantener la presión ciudadana y la reivindicación constante por una sanidad pública y de calidad, impidiendo que la gestión de la salud quede en manos de intereses que priorizan el beneficio económico privado sobre el bienestar de la ciudadanía.

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