El artista alzireño Javi Baldoví expone por primera vez sus trabajos a lápiz en su ciudad

“La passió feta dibuix” es el título de la primera exposición que el dibujante alzireño Javi Baldoví realizará en su ciudad para mostrar una técnica, el dibujo a lápiz, que sorprende al visitante, que llega a dudar sobre qué tipo de obra está contemplando. Una casualidad ha querido que esta muestra, que cuenta con media docena de obras dedicadas a la Semana Santa, abra sus puertas precisamente en medio de estas celebraciones. Será el martes 31 de marzo a las 19,30 horas, en la casa de la cultura.

Imagen de Jesús Nazareno que se podrá contemplar en la exposición. / Levante-EMV

La exposición organizada por la concejalía de Cultura, que se podrá contemplar durante dos semanas, reúne una selección de 17 dibujos realizados a lápiz que muestran la capacidad del artista para abordar diferentes temáticas con un alto grado de sensibilidad y realismo, así como sus diferentes etapas cretivas. A través de las líneas, las sombras y contrastes, el artista transmite emociones y sentimientos, demostrando la fuerza expresiva que se puede conseguir con la sencillez del lápiz.

La Semana Santa ocupa un lugar central en la muestra. A través de sus obras, el artista captura la expresividad de las imágenes procesionales, la solemnidad de los momentos y la emoción que se vive en las calles durante estos días. Otra de las temáticas presentes en la muestra son las Fallas, representadas por la figura de un niño vestido de fallero, en una obra en la que se pueden apreciar con gran detalle los elementos de la indumentaria tradicional, los tejidos, los adornos y el orgullo por la fiesta.

La obra que reproduce la imagen de un cirujano. / Levante-EMV

Las profesiones ocupan otro espacio dentro de la exposición, con las reproducciones de un cirujano y un labrador, en las que el detalle minucioso y las expresiones reflejan el respeto y la dedicación hacia estas profesiones.

Los retratos completan la colección, mostrando la capacidad del artista para captar gestos, miradas, emociones, a tiempo que transmiten la personalidad y el alma de cada rostro representado.

Javi Baldoví, el autor de las obras, es un alzireño que desde joven descubrió en el dibujo a lápiz una forma de expresión que, si bien no constituye su profesión, se ha convertido en una pasión con los años.

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Autodidacta y sin una formación académica reglada en arte, Baldoví mostró desde joven un gran interés por el dibujo. La práctica constante, la observación y el esfuerzo personal han propiciado un perfeccionamiento de su técnica y le han permitido desarrollar un estilo propio, cada vez más maduro, que refleja en estas obras su talento y sensibilidad artística.