Benifaió celebra un siglo de historia musical

La Sociedad Artístico Musical (SAM) de Benifaió ha dado el pistoletazo de salida oficial a la programación especial conmemorativa de sus cien años de existencia. En un acto cargado de simbolismo y emoción, la entidad celebró su memoria colectiva con la presentación del libro "Centenari de la Societat Artística Musical de Benifaió (1926-2026)", una obra que documenta y rinde homenaje a un siglo de trayectoria cultural ininterrumpida. El Consell Agrari Municipal fue el escenario elegido el pasado viernes para acoger este evento, que estuvo presidido por la alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz; el presidente de la sociedad, Francisco Grau Ull; y los coordinadores de la obra, Salvador Rovira y Claudi Blasco. La cita congregó a una gran multitud de socios, vecinos y apasionados de la historia local, todos unidos por el interés hacia una obra que forma parte de la Serie Documenta Benifaió, editada por el Excmo. Ayuntamiento de Benifaió. La presentación se inició con las palabras de Francisco Grau, quien agradeció profundamente la asistencia del público y de las autoridades municipales presentes. El presidente puso en valor el esfuerzo conjunto de los autores por capturar la esencia de la sociedad en papel.

Un trabajo coral para la posteridad

Claudi Blasco, expresidente de la sociedad, tomó la palabra para destacar que la labor de recopilar, conservar y compartir el conocimiento de este siglo de música ha sido un trabajo coral y necesario. Para Blasco, este libro es fundamental para entender la música como un elemento de unión y memoria que proyecta a la entidad hacia el futuro. Durante su intervención, ofreció un esbozo biográfico de los once autores que han hecho posible la investigación. Posteriormente, el coordinador principal, Salvador Rovira, expuso con profesionalidad y clarividencia los bloques temáticos que estructuran el libro. Su intervención permitió profundizar en los hitos que han marcado el devenir de la SAM.

Salvador Rovira, coordinador de la obra, junto a Amparín Montagud, miembro de la sociedad. / Levante-EMV

El cierre del acto corrió a cargo de la alcaldesa Marta Ortiz, quien felicitó a todas las personas que, de una forma u otra, han formado parte de la familia musical de la entidad desde aquel lejano 17 de junio de 1926. Ortiz subrayó el papel de la SAM como pilar fundamental de la identidad de Benifaió. Al finalizar la presentación, se habilitó una mesa para el reparto de ejemplares gratuitos destinados a los socios asistentes. Como broche final a este importante hito, la sociedad anunció que el libro estará disponible próximamente en formato digital a través de la plataforma habitual del Ayuntamiento, facilitando así el acceso universal a este valioso legado histórico.