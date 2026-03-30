Desarticulado en Alzira un grupo criminal dedicado al narcotráfico y la receptación que operaba en l’Alquerieta
La Policía Nacional ha detenido a un total de siete personas, de los cuales tres de ellos han ingresado en prisión provisional
Los agentes han desmantelado un total de cinco puntos de venta y “guardería” de cocaína, heroína, marihuana y hachís, así como de almacenamiento de efectos que figuraban como sustraídos
La Policía Nacional ha culminado una operación en la localidad de Alzira que ha permitido desmantelar una red delictiva especializada en la distribución de cocaína, heroína, hachís y marihuana, además de dedicarse al almacenamiento de objetos sustraídos. La intervención se ha saldado con siete detenciones (cuatro hombres y tres mujeres de entre 18 y 59 años), de los cuales tres ya han ingresado en prisión provisional. En total, los agentes han logrado clausurar cinco inmuebles utilizados como puntos de venta, "guarderías" de estupefacientes y almacenes de efectos robados.
Las pesquisas, coordinadas por la Policía Judicial de la Comisaría de Alzira, arrancaron tras recibir diversas alertas por parte de unidades de Seguridad Ciudadana. Estas informaciones señalaban un flujo sospechoso en una vivienda del barrio de l'Alquerieta, donde presuntamente se realizaban transacciones de droga. Tras las comprobaciones pertinentes, los investigadores confirmaron que los cabecillas de la organización suministraban dosis de diversas sustancias a consumidores habituales. Además, se detectó que algunos clientes adquirían cantidades mayores para su posterior redistribución al menudeo, de acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional.
El entramado contaba con una estructura diversificada para evitar la acción policial. Se identificaron tres inmuebles adicionales. Uno funcionaba como almacén logístico ("guardería") cerca del punto de venta principal; otro, perteneciente a familiares de los líderes, servía para ocultar tanto la droga como el dinero en efectivo. Los agentes localizaron un terreno rústico donde se custodiaban objetos procedentes de robos con fuerza y hurtos. Muchos de estos artículos eran entregados por los compradores como pago a cambio de las sustancias. Se registró un quinto domicilio en Llombai, residencia de uno de los proveedores, utilizado también como centro de ocultación de activos.
Resultados del operativo y cargos
A principios de marzo, el despliegue policial culminó con cinco registros simultáneos. En el transcurso de la operación, la Policía intervino 100 gramos de cocaína, 205 gramos de hachís, 36 de marihuana y casi un gramo de heroína. Asimismo, se incautaron 3.374 euros en metálico, tres vehículos y una gran cantidad de maquinaria industrial, agrícola y bicicletas de procedencia ilícita.
A los arrestados se les imputan delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, defraudación de fluido eléctrico y quebrantamiento de condena. Aunque tres de ellos ya están en prisión, la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con el caso.
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