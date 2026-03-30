El IES Alcalans saca su descontento a la calle para exigir soluciones a la masificación

Familias, alumnos y docentes, junto con representantes de los gobiernos de Montroi y Real y de la oposición de Montserrat han protagonizado esta mañana la primera concentración para exigir soluciones a la masificación del IES Alcalans de Montserrat. Es la primera de muchas: “Haremos una concentración cada quince días hasta que la Conselleria de Educación nos haga alguna propuesta”, asegura el vicepresidente de la AMPA IES Alcalans, Luis Miguel Sanjaime. La comunidad educativa estaba citada a las 7,45 horas para evidenciar su malestar con el deterioro del centro educativo, que acoge a 800 alumnos cuando su capacidad máxima son 560, “un 40 % más de sobreocupación”, denuncia la AMPA. El hecho de que hoy sea la última jornada de fallas en Montserrat ha restado participación al acto, no obstante esta primera cita ha conseguido reunir a alumnos, padres y madres y también a representantes políticos de los diferentes municipios que aportan alumnado al centro: Montserrat, Montroi y Real. Resulta significativa la ausencia de miembros del gobierno de Montserrat, del PP, que no obstante, como destaca el vicepresidente de la AMPA, es el que está llevando las negociaciones con la Conselleria de Educación, que ahora están en punto muerto. Sí han asistido miembros de los grupos de la oposición.

Momento de la protesta celebrada esta mañana en Montserrat. / C. Llorca Ibáñez

Las familias piden soluciones a corto plazo y a largo plazo. En el horizonte: un instituto nuevo con cabida para los 800 alumnos actuales y dimensionado para dar respuesta al “aumento de la población de la Vall dels Alcalans y a la nueva matrícula”. El escenario para el próximo curso es alarmante, ya que se prevé la incorporación de 170 nuevos estudiantes, lo que obligaría al instituto a operar con el doble de la ocupación para la que fue diseñado. "A l’IES Alcalans no cabem", reza uno de los mensajes difundidos, en los que también se alerta sobre el riesgo real que supone esta saturación para la seguridad, especialmente en protocolos de evacuación por incendios o terremotos, y para la calidad pedagógica, al dificultar la interacción y dejar a alumnos desatendidos.

A corto plazo las familias exigen mejoras para paliar la masificación, que a su parecer pasan por la creación de aularios para el alumnado de secundaria en Real, de acuerdo con la oferta realizada por este ayuntamiento y que la conselleria rechazó. Y, en este sentido, dicen que “están a la espera de conocer las propuestas de la Conselleria de Educación”. Ven inviable el uso de barracones “porque ya existen cinco en el patio para bachillerato y ya no caben más”. Otra de las soluciones planteadas a lo largo de los meses de negociaciones entrer ayuntamientos y Conselleria de Educación ha sido la posibilidad de realizar desdoblamiento de clases, de forma que se desplacen a las tardes algunos de los niveles que se imparten en el centro. Son propuestas que se han trasladado al inspector de educación, la dirección general de Centros Docentes e incluso a la de Infraestructuras Educativas.

Un conflicto que viene de lejos

A pesar de que los ayuntamientos de la zona han mostrado su apoyo total a las familias, las gestiones políticas no han dado frutos. A principios de año, tras un comunicado de advertencia, representantes municipales y educativos presentaron una instancia ante la Conselleria de Educación para reiniciar las reclamaciones. Sin embargo, dos meses después, la respuesta sigue sin llegar. Incluso la propuesta de soluciones materiales ha sido rechazada por la administración autonómica. El Ayuntamiento de Real llegó a ofrecer una parcela de 6.000 metros cuadrados de suelo dotacional para construir un aulario de extensión o un nuevo centro que descongestionara las instalaciones actuales, una opción que, según el alcalde de Real, Gerardo López, fue desestimada por Educación. Ante lo que consideran un abandono institucional, las familias han decidido trasladar su malestar de los despachos a la calle. La próxima cita será después de las vacaciones de pascua, el 14 de abril a las 7,45 horas.