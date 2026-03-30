Largas esperas en la estación de Alzira por una avería en la línea C2 entre Xàtiva y L'Alcúdia de Crespins

Los usuarios de la línea C2 de Cercanías Valencia han vivido este martes una jornada complicada marcada por retrasos, interrupciones y esperas prolongadas en distintas estaciones, especialmente en Alzira, donde numerosos pasajeros permanecieron durante horas a la espera de información y alternativas de transporte.

La incidencia se originó a primera hora de la mañana, en torno a las 9:30 horas, por una avería en la infraestructura ferroviaria entre Xàtiva y L'Alcúdia de Crespins, lo que obligó a interrumpir la circulación en este tramo clave de una línea que vertebra las comarcas de la Ribera y la Costera. Según ha podido saber Levante-EMV, la avería se produjo en un elemento de electrificación que se encontraba suelto, sin afectar directamente a la catenaria, en un contexto en el que se están ejecutando obras de mejora en la infraestructura.

Plan alternativo por carretera

Como consecuencia, varios trenes vieron alterado su recorrido. El convoy con salida a las 08:25 horas desde València Nord finalizó su trayecto en Xàtiva, mientras que el tren previsto a las 09:53 horas desde L’Alcúdia hacia València Nord tuvo que iniciar su recorrido también desde Xàtiva. Para paliar la situación, se estableció un plan alternativo de transporte por carretera, con autobuses que conectaban Xàtiva y L’Alcúdia en ambos sentidos.

Usuarios de Renfe en la estación de Cercanías de Alzira esperando la llegada del tren. / Levante-EMV

La circulación ferroviaria se restableció a las 10:24 horas, aunque la normalidad tardó en recuperarse. A las 11:13 horas se registraban retrasos medios de unos 15 minutos, mientras que el servicio indicaba que la frecuencia habitual se iría recuperando progresivamente. Desde Adif han señalado a Levante-EMV que una de las incidencias tuvo una duración aproximada de 30 minutos y que, durante ese tiempo, los trenes podían circular bajando los pantógrafos en el tramo afectado.

Malestar entre los usuarios

Sin embargo, los problemas se repitieron a lo largo de la jornada. A las 14:00 horas se registró una nueva interrupción del servicio en el mismo tramo, lo que obligó de nuevo a reorganizar la circulación ferroviaria: los trenes con origen en València Nord finalizaron en Xàtiva y los procedentes de L’Alcúdia iniciaron su trayecto desde ese punto, manteniéndose el servicio alternativo por carretera.

La incidencia quedó completamente resuelta en torno a las 13:45 horas, según fuentes de Adif, aunque no fue hasta las 14:49 cuando se restableció de nuevo la circulación tras la segunda interrupción. A partir de ese momento, los trenes comenzaron a recuperar paulatinamente su frecuencia, aunque con retrasos acumulados. Un ejemplo fue el tren con salida prevista a las 14:55 horas desde L’Alcúdia hacia València Nord, que partió finalmente con 20 minutos de demora.

Esta sucesión de problemas generó malestar entre los usuarios habituales, especialmente en estaciones como Alzira, donde se produjeron largas esperas.