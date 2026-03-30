Pérez Llorca anuncia en Polinyà que el 60 % de las nuevas incorporaciones al campo valenciano son mujeres

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha elegido la comarca de la Ribera, concretamente las instalaciones de la Finca Sinyent en Polinyà del Xúquer, para anunciar la incorporación inmediata de 108 nuevos profesionales a la actividad agraria valenciana. Esta iniciativa cuenta con una inversión global de 4,43 millones de euros y una ayuda media por beneficiario de 41.018 euros. Cincuenta y cuatro de ellos lo harán en la provincia de Valencia, beneficiando directamente al tejido productivo de zonas eminentemente agrícolas como la Ribera. Durante su estancia en este enclave estratégico de Polinyà del Xúquer, el jefe del Consell ha subrayado el protagonismo femenino en este relevo generacional, ya que el 58 % de las nuevas incorporaciones son mujeres, lo que supone un avance significativo para la igualdad en el campo valenciano.

Pérrez Llorca en un momento de la visita al centro experimental de AVA-Asaja. / C. Llorca Ibáñez

Respaldo a la experimentación en Polinyà de Xúquer

En el contexto de esta visita a la Ribera, Pérez Llorca ha puesto en valor el papel fundamental de la Finca Sinyent como centro experimental de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA). En estas 25 hectáreas de terreno situadas en el corazón de la comarca, donde el 95 % de la superficie está cultivada con variedades tradicionales y alternativas, se desarrolla una labor de investigación pionera en técnicas genómicas y nuevos nichos de mercado. El Consell respalda esta actividad con ayudas específicas, incluyendo más de 96.600 euros destinados a formación en 2024, consolidando a la Ribera como un referente mundial en la transferencia de conocimientos prácticos y fases experimentales necesarias para cumplir con las exigencias normativas de la Unión Europea.

Finalmente, el president ha recordado que estas subvenciones se integran en una dotación histórica de 29 millones de euros para jóvenes agricultores y que, ante la coyuntura internacional por la guerra de Irán, la Generalitat ofrecerá apoyo adicional a todos los sectores productivos, incluido el agrario. Los profesionales de la Ribera podrán acogerse a las nuevas líneas de crédito del Instituto Valenciano de Finanzas y a las ayudas extraordinarias para autónomos anunciadas tras la reunión del Observatorio de la Industria. Con este compromiso, que incluye el fomento del consumo de productos locales y el apoyo decidido a las asociaciones agrarias, se pretende blindar la competitividad de explotaciones clave como las que caracterizan a los municipios de la Ribera y el resto de la Comunitat Valenciana.

Los participantes recorrieron la finca agrícola en un carromato. / C. Llorca Ibáñez

El producto valenciano, referente mundial

El jefe del Ejecutivo valenciano ha destacado la labor del centro experimental agrario de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) en Finca Sinyent. Así, ha señalado que los nuevos retos a los que se enfrente la agricultura, “especialmente por los acuerdos que se han adoptado en Europa, nos obligan a trabajar a todos también en fases experimentales y de investigación” para hacer del producto valenciano “una referencia en el mundo”.