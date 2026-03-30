Tous inaugura un simulador profesional de Fórmula 1 para acercar el automovilismo de élite a la población

El municipio de Tous ha dado un paso adelante en la innovación deportiva el pasado 28 de marzo con la inauguración de un simulador profesional de Fórmula 1, una iniciativa pionera impulsada por el vecino Enrique Yusta que acerca el mundo del automovilismo de alto nivel a esta localidad valenciana.

Conducción muy realista de Fórmula 1

El nuevo espacio permite a aficionados y pilotos experimentar la conducción en condiciones muy realistas, no solo en Fórmula 1, sino también en otras modalidades del automovilismo. Se trata de una herramienta avanzada que combina tecnología y entrenamiento, diseñada tanto para el ocio como para la mejora del rendimiento en competición.

Desde el Ayuntamiento de Tous valoraron muy positivamente la puesta en marcha de esta iniciativa, destacando su carácter innovador y su potencial para dinamizar el municipio. "Le damos nuestra más sincera enhorabuena y le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa. Estamos seguros de que será todo un referente", señalaron desde los perfiles institucionales.

El concejal Bernardo Martínez, Enrique Yusta, y el alcalde de Tous, Cristóbal García. / Martingrafias.com

Instalado en el domicilio de Enrique Yusta

El proyecto nace de la experiencia profesional de Yusta en el mundo del motor. "La idea surge porque trabajo en un equipo de competición, en NM Motorsport, equipo de la piloto Nerea Martí. Como llevo muchos años en este ámbito, tanto en competiciones nacionales como internacinales, tuve la oportunidad de adquirir este simulador", explicaba a Levante-EMV.

A partir de ahí, desarrolló una propuesta centrada en el análisis y perfeccionamiento de la conducción. "Mi trabajo consiste en analizar y corregir a los pilotos, ayudarles a mejorar la frenada, la aceleración o el giro. Todos esos errores se pueden trasladar al entorno virtual, y ahí es donde nace el proyecto: para ayudar a los pilotos a mejorar antes de salir al circuito", detallaba.

El simulador, instalado en su propio domicilio debido al espacio disponible, permite trabajar tanto aspecto técnicos como físicos. "Con el simulador ayudamos a mejorar a los pilotos, trabajamos con ellos el físico y los automatismos para que, cuando lleguen al circuito, muchos de los errores ya están corregidos y solo tengan que centrarse en conducir", añadía.

El simulador de Fórmula 1 ofrecido por Enrique Yusta en Tous. / Martingrafias.com

Espacio abierto al público con cita previa

Además de su vertiente profesional, el espacio está abierto a cualquier persona interesada en el mundo del motor. "Trabajamos con cita previa y a cada piloto se le diseña un programa personalizado según sus necesidades. Pero también puede venir gente con curiosidad, así que adaptamos el entrenamiento en función del objetivo de cada persona", señalaba Yusta.

El impulsor del proyecto destacó también el valor añadido que esta iniciativa aporta al municipio. "Tous es un entorno muy verde, con servicios como padel o piscina, y contar con una actividad así es muy atractivo para que familias puedan venir a entrenar con sus hijos e hijas", apuntaba. Asimismo, quiso agradecer el respaldo recibido: "La localidad me ha apoyado en todo momento, se han implicado mucho e incluso me han ofrecido ayuda. He ido compartiendo todo el proceso en redes sociales".

Con esta propuesta, Tous se posiciona como un enclave singular que combina entorno natural e innovación tecnológica, acercando el automovilismo de élite a un ámbito rural donde, hasta ahora, este tipo de experiencias resultaban poco habituales.