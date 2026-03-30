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Turís y Catadau celebran la cremà con normalidad mientras Montserrat la pospone por el viento

La cremà de las fallas de Montserrat se pospuso debido al riesgo de incendios y las fuertes rachas de viento, siguiendo las recomendaciones de los bomberos y priorizando la seguridad ciudadana

Vista aérea del monumento grande de la falla de Montserrat

Vista aérea del monumento grande de la falla de Montserrat

C. Llorca Ibáñez

Laura Florentino

Montserrat

Las fallas de Montserrat vivieron ayer una jornada atípica al no poder celebrarse la tradicional cremà de los monumentos falleros debido a la situación de alerta extrema por riesgo de incendios forestales y las fuertes rachas de viento que afectaron a gran parte de la Comunitat Valenciana.

La decisión se adoptó siguiendo las recomendaciones de los servicios de emergencia ante el nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendio, lo que obligó a suspender todos los actos relacionados con el fuego por motivos de seguridad. Así lo explicaba la concejala de Fallas del ayuntamiento, Gemma Alemany, en declaraciones a Levante-EMV quien subrayó que la prioridad era garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar cualquier riesgo en un contexto meteorológico adverso.

"Los bomberos no podían garantizar la presencia de efectivos"

“Ayer estábamos en alerta 3 por incendio y, siguiendo las recomendaciones de bomberos, no se llevó a cabo la cremà porque nuestros monumentos no se plantan a más de 500 metros de masa forestal”, señaló. Alemany añadió que, aunque el temporal comenzó a remitir a partir de la medianoche y el nivel de alerta cambió, finalmente no se optó por quemar las fallas debido a que los bomberos no podían garantizar la presencia de efectivos suficientes en caso de emergencia.

Monumento grande de la falla de Montserrat.

Monumento grande de la falla de Montserrat. / C. Llorca Ibáñez

La mascletà se hará fuera de la semana fallera

La suspensión afectó también a otros actos festivos. Aunque la mascletà sí cumplía con las condiciones de seguridad por la distancia, la comisión fallera decidió no dispararla. “Por responsabilidad y siguiendo las recomendaciones, la falla optó por no celebrarla. Se disparará en otro momento, fuera de la semana fallera, aprovechando algún acto que organicen”, explicaba la edil.

Cremà a partir de las 19:30 horas

La cremà se trasladó finalmente a hoy, cuando las condiciones meteorológicas han permitido retomar el calendario festivo. Según detalló Alemany, el programa se desarrollará con normalidad a partir de las 19:30 horas y de forma escalonada. Comenzará con el monumento infantil de la falla El Castellet, seguido a las 20:00 horas por su monumento grande. Posteriormente, a las 20:30 horas, se iniciará la cremà de la falla Montserrat con el monumento infantil, y media hora después se quemará el monumento grande.

De este modo, Montserrat podrá cerrar sus fiestas josefinas con normalidad, aunque con un día de retraso obligado por las excepcionales condiciones meteorológicas que marcaron la jornada del domingo

Cremà con normalidad en Turís y Catadau

Mientras tanto, en otros municipios sí se pudo llevar a cabo la cremà con normalidad. En Turís, el alcalde Paco Ricau explicó a Levante-EMV que “las fallas las quemamos anoche sin ningún problema, justo cuando la emergencia bajó a nivel 2. Todo dentro de la normalidad y sin ninguna pega”. No obstante, indicó que algunos actos como la ‘Cavalcada del foc’ sí fueron suspendidos: “hasta que no pasen las fiestas no se pueden hacer fuegos; aunque no hay mucho peligro, la ley es la ley y hay que cumplirla”. Además, el primer edil destacó que una de las fallas debía quemarse obligatoriamente al estar situada en medio de una carretera: “había que despejarla como fuera, no se podía desmontar y había que limpiar el acceso”.

Noticias relacionadas y más

Una situación similar se vivió en Catadau, donde también se celebró la cremà. El alcalde José Escuder señaló que “como era muy grande y el sitio era bastante abierto se quemaron a partir de las nueve y media de la noche. Vinieron los bomberos y todo fue bien”. Asimismo, explicó que una de las fallas, de menor tamaño, se quemó con la autorización de los propios bomberos. Sin embargo, la mascletà quedó suspendida y pendiente de celebrarse en otra fecha, aún por concretar.

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