Victoria del Alzira para la esperanza (2-0) que acerca la permanencia a un punto

Victoria para la esperanza de la UD Alzira contra el Recambios Colón que acerca la permanencia a un punto. Eso sí, la distancia con los siguientes rivales que se salvan es de cinco puntos en el caso del Crevillent, seis con el Soneja y siete con Roda y Jove Español, pensando en si hay arrastres de Segunda RFEF. El triunfo por 2-0 podría entrar en la lógica de haber batido al colista si bien el guion no se cumplió como podría esperarse. “Lo importante era la victoria para la afición y los mismos jugadores que la necesitaban para que nos dé gasolina para los próximos objetivos”.

La primera alineación de Pascu Domingo supuso el retorno de Vicent Dolz a la portería y optó por jugar con cuatro laterales para las bandas. En defensa alineó a Abraham, Boronat, Chust y Sento; Rigo y Cristian en la zona ancha, con Carles Marco por la derecha y Jorge Ruiz por la izquierda. Traver volvía a la media punta y Tanque siguió como titular en ataque. “Bryan estaba tocado y a Richard lo quería reservar para la segunda parte”, comentó Pascu al finalizar el partido.

El encuentro empezó con los papeles totalmente cambiados. El Recambios Colón parecía el equipo local, dominando el juego y generando las principales ocasiones. Sin embargo, como le sucede a lo largo de la temporada, el no materializarlas le mantiene en el pozo de la tabla. A los tres minutos Bonillo cabeceó a manos de Vicent un centro de Loza. En el once del Recambios había cuatro ex de la UD: Loza, Aguilar, Ortega y Guillén, así como Jero López y Lucas Alonso en el banquillo. En el diez, Bonillo se fue de su marcador y su chut cruzado lo rechazó Vicent. Dos después, Cristian envió un libre directo cerca del poste de Dolz. “Era un partido complicado, con nuevo entrenador, nuevos conceptos,… No era un partido fácil aunque fuera el colista. Le dije a los jugadores que no pecaran de ansiedad, que un partido se puede ganar en el minuto diez y en el 85”.

Acercándose la media hora, el Alzira empezó a espabilar y pisar el campo contrario. En el 27 Sento probó desde la media luna con un tiro raso, como también lo intentó siete minutos después. Entre medias, el Recambios pidió una mano en el área que el colegiado Goñi Muiños dijo que no había penalti. Conforme se acercaba el descanso, los ribereños llegaban mejor al área. En el 41 Tanque se quedó cerca de contactar un centro y en el 42 su disparo lo sacó Kedra. En el añadido, Bonillo volvió a aparecer con otro tiro que detuvo Dolz.

Para afrontar el segundo tiempo, Pascu Domingo cambió a Jorge Ruiz por Richard Franco en el extremo izquierdo. A los nueve minutos llegó la primera alegría. Un centro desde la derecha fue perfectamente rematado por Tanque logrando el 1-0. El Recambios ya no fue rival en la segunda parte aunque de vez en cuando daban algún susto en forma de ataque rápido. El Alzira sentenció a cinco para el final con un córner desde la derecha, también cabeceado inapelablemente por Gomis a gol. Cuando pasaban tres de los seis minutos que se añadieron, el exblaugrana Guillén forzó a Vicent a estirarse tras lanzar un libre directo en la frontal del área.

“Hemos ganado pero aún nos falta mucho. Hemos de ser un equipo más agresivo y fue el partido que más faltas hizo y más tarjetas recibió hasta ahora”, concluyó el técnico de Riba-roja.

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