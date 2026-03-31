Colas de hasta 9 horas para ver bien la Procesión del Viernes Santo en Alzira

Nueve horas y media al raso para poder escoger un buen sitio desde dónde disfrutar la Procesión del Viernes Santo de Alzira. Ése es el tiempo que ha pasado Agustín Grimaldos para ser el primero en adquirir las localidades para ver la procesión del Viernes Santo en Alzira. Él fue el primero y tuvo la deferencia de cogerle el turno a Fina Martorell de 74 años de edad y vecina de la zona y guardárselo hasta primera hora de la mañana, cuando se ha incorporado a la cola, para que ella también pudiera escoger un buen sitio. Hay camaradería entre las decenas de personas que aguardan a que dé comienzo la venta, pero no siempre ha sido así, cuentan.

Las colas para comprar sillas para disfrutar de la procesión por excelencia de la Semana Santa alzireña son casi tan tradicionales ya como la propia celebración, distinguida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. También es ya típico el descontento sobre el sistema de venta y que no dudan en exponer las personas que forman la cola.

Agustín Grimaldos aguarda desde la medianoche. / Teresa Juan-Mompó

Agustín es el segundo año que viene y lo hace por su hijo, de 6 años, que es una gran aficionado a la procesión. “Es importante poder elegir la zona donde te quieres sentar”. Él podrás escoger sin duda, y escogerá Santa Catalina, para disfrutar de su paso preferido, el Devallament de la Creu.

Fina quiere comprar 8 entradas para ella y su familia. También se quedará cerca de Santa Catalina, su barrio. “Anoche estaba despierta a las 12 y decidí venirme”, explica. Ella tiene especial devoción al Cristo de la Agonía.

Críticas al sistema de venta

En los corrillos se critica el sistema de venta de las sillas. El Ayuntamiento de Alzira ha abierto esta mañana el plazo para conseguir localidades al precio de cinco euros. Los interesados han podido adquirir los tíquets para alquilar las sillas a partir de las 9,30 de la mañana y hasta las 14 horas, en el primer piso de la casa consistorial. También esta tarde de 16,30 a 18,30 horas y el miércoles y el jueves entre las 10 y las 14 horas. En caso de que quedara alguna libre, se ofertará el Viernes Santo en el quiosco de la plaza mayor de 11 a 13,30 horas. El ayuntamiento ha limitado a un máximo de doce las sillas que puede alquilar una misma persona.

“Tendrían que dar turno”, dice Agustín, “hace años lo hicieron y fue muy bien”. Antonio, que ha venido a las 7 de la mañana, cree que la venta debería empezar antes y asegura que a él le gustan todos los pasos.

Toni Cuenca, de 86 años, ha pasado gran parte de la noche en la cola. / Teresa Juan-Mompó

Toni Cuenca tiene 86 años y está desde las 2,45 horas en pie a la puerta del ayuntamiento. “Estoy bien, estoy en forma porque hago deporte”, asegura. Dice que “la organización del año pasado fue un desastre”. Vive en l’Alquenència y quiere coger silla cerca de los viejos Cines Colón, “porque así la vemos pasar antes”, no tiene preferencias sobre las cofradías: “Me gustan todas”.

Amparo Parra y Nardi Che, en la cola. / Teresa Juan-Mompó

Sugieren vender entradas por internet

Sin embargo, Amparo Parra y Nardi Che, que están desde las 4,30 horas, sí lo tienen clar: “El Nazareno y el Sepulcro, tenemos mucha ilusión de verlas”. Estas dos amigas creen que las entradas se podrían vender también por internet y que hay que “dar soluciones a la gente mayor, que tiene más dificultades para hacer cola durante tanto tiempo”.

Tania Ramón confía en poder disfrutar del paso de la Santa Faz. / Teresa Juan-Mompó

Una chica muy joven, Tania Ramón, aguarda desde las 5,30 horas para comprar sus localidades. “Es una tradición”, asegura. Ella es devota de la Santa Faz y el año que viene quiere apuntarse a esta cofradía. También ella cree que debería organizarse mejor la venta de sillas “y poner normas”.