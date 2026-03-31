Semana Santa
La Diputació respalda la solicitud para que los doseles de Semana Santa de Tous sean Fiesta de Interés Turístico
Vicent Mompó subraya que la celebración de la Semana Santa en Tous, que combina tradición y cambio, merece ser reconocida por su valor artístico y la identidad que genera en la comunidad
El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, se ha sumado a la petición, a través de la recogida de firmas, para que los doseles de Semana Santa de Tous sean declarados Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Esta tradición, que se remonta a 1982, consigue confeccionar escenas de la Pasión minuciosa y devotamente con diferentes materiales. Un arte efímero que congrega cada vez a más visitantes ante una manera diferente de conmemorar la Semana Santa.
Seis doseles con todo lujo de detalles
Las cofradías de Tous potencian cada año este arte que, más allá de la fe, despierta la curiosidad de vecinos y turistas por conocer en qué se habrán superado respecto al año anterior ya que las escenas que acogen las imágenes tienen todo lujo de detalles. Los seis doseles que se pueden visitar en las casas de los cofrades mayores del municipio de la Ribera Alta son: ‘El Cristo en la Columna’, ‘Jesús el Nazareno’, ‘El Cristo de la Buena Muerte’, ‘El Santo Sepulcro’, ‘La Dolorosa’ y ‘El Santo Cáliz’.
"Arte que contemplar"
Así, esta manera de celebrar la Semana Santa “aún permanencia y cambio y convierte la Semana Santa no solo en una época de recogimiento, sino también en un arte que contemplar”, ha destacado Mompó, quien ha esgrimido que “esta manera genuina, laboriosa e identitaria de celebrar la Semana Santa merece ser reconocida”
En la misma línea, ha argumentado el presidente de la Diputación, “el esfuerzo de los vecinos y cofradías para superarse cada año y conseguir escenografías tan espectaculares, esta dedicación en común con la que el pueblo se identifica, la fe con la que se vive y el interés que despierta en las personas que lo descubren y en las que repiten año tras año justifican el reconocimiento”. “Desde luego que la Diputación siempre va a estar a lado de todas esas tradiciones y celebraciones que construyen pueblo y hacen que los valencianos y valencianas se sientan orgullosos de serlo”, ha concluido.
- El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
- La huelga de los profesores valencianos busca vaciar las aulas y llenar las calles
- Aemet activa el aviso amarillo en la C. Valenciana por vendavales de más de 90 km/h que pueden dificultar hasta caminar
- La Generalitat recibe dos nuevas propuestas de proyectos empresariales en Parc Sagunt II
- Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana al considerar que la jueza le sigue investigando
- Retenciones kilométricas en Valencia por dos accidentes en la A-7 y la AP-7
- Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
- Muere el anestesista Juan Maeso