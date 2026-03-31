Dos hombres de Alberic y Castelló imputados por hurto de naranjas en Benimuslem
La Guardia Civil desarticula una banda organizada de sustracción de cítricos tras entregar 45.000 kilogramos de naranjas de procedencia desconocida
La Guardia Civil ha procedido a la investigación de dos hombres, como presuntos autores de un delito de hurto y falsedad documental, en el marco de una operación de la campaña de cítricos llevada a cabo en la localidad de Benimuslem. La investigación se inició como consecuencia de la intensificación de las inspecciones rutinarias llevadas a cabo por los agentes en los almacenes de compraventa de cítricos de la compañía de Sueca, a consecuencia de la campaña de recogida 2025-2026, según informan fuentes de la Guardia Civil.
Concretamente, esta operación se inició a raíz del análisis de los documentos de trazabilidad agraria (D.A.T.A) entregados en un almacén de compraventa de la localidad de Benimuslem, en el que, tras el análisis de los documentos entregados desde comienzos del año 2026, se observaron irregularidades tanto en la cumplimentación, como en la cantidad y procedencia de las naranjas entregadas en cuarenta y dos D.A.T.A. De los mismos pudo extraerse que se habían entregado 45.000 kilogramos de naranjas de procedencia desconocida, por un valor de 10.000 euros.
Por lo que, por parte de los agentes, se comenzó a investigar en profundidad a las personas implicadas en la entrega de estos documentos, concretamente seis personas (entre ellas dos mujeres), cinco de origen rumano y una de origen marroquí, llevando a la conclusión de que se trataba de una banda organizada dedicada a la sustracción, a gran escala de estos cítricos y posterior venta, mediante la falsedad de los documentos D.A.T.A ya mencionados.
La investigación culminó con la imputación de los dos hombres, uno en Alberic y otro en Vva. de Castelló, debido a que el resto de los integrantes de la banda se encuentran en paradero desconocido, posiblemente en sus países de origen, según se ha podido extraer de la propia investigación. Se les atribuyen los delitos de hurto y falsedad documental.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca Sueca. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Alzira.
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