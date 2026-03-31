El Ministerio del Interior reconoce la labor de la vecina de Algemesí, Carla Ferragud, por su implicación en la dana

El Ministerio del Interior ha reconocido la labor de Carla Ferragud durante la dana que afectó a la provincia de Valencia, destacando su implicación en los dispositivos de emergencia y su contribución en tareas tanto sanitarias como sociales. La profesional, vecina de Algemesí, recibió un Distintivo Honorífico por su "espíritu de sacrificio y entrega" en los días posteriores a la catástrofe.

Tras el episodio del 29 de octubre, Ferragud participó activamente en diversas actuaciones de carácter sanitario, como el reparto de medicación, la atención de heridas y la colaboración en una intervención que resultó clave para salvar la vida de una persona. Asimismo, trabajó junto a los equipos de emergencia en labores de búsqueda y rescate, en coordinación con los bomberos desplegados en las zonas afectadas.

Su implicación también se extendió al ámbito social. Tras colaborar en distintos puntos de distribución de alimentos y detectar la necesidad de reforzar estos recursos, promovió la creación de un nuevo espacio de recogida y reparto en su comisión fallera, Parc Bernat Guinovart. Esta iniciativa permitió ampliar la cobertura de ayuda básica para personas afectadas, tanto en Algemesí como en municipios cercanos.

"Hice lo que tocaba hacer en esos momentos"

Sobre aquellos días, Ferragud ha restado protagonismo a su actuación y ha subrayado el carácter colectivo del esfuerzo: “Hice lo que tocaba hacer en aquellos momentos: intentar ayudar a otras personas”. En el plano profesional, desde COCEMFE CV impulsó además una iniciativa para evaluar el impacto de la dana en centros educativos. A través de un mapeo de colegios afectados, se identificaron necesidades específicas del alumnado con necesidades educativas especiales, lo que permitió organizar la reposición de materiales adaptados dañados o perdidos durante las inundaciones.

Donaciones en centros de l'Horta Sud

Fruto de este trabajo, se realizaron donaciones a centros como el CEIP Rosa Serrano, en Paiporta, y el CEIP Jaume I El Conqueridor, en Catarroja. Entre los recursos entregados, en colaboración con COCEMFE Valencia, se incluyeron materiales para la creación de espacios de estimulación sensorial tipo “snoezelen” y herramientas TEACCH, orientadas a favorecer la autonomía y la comprensión del entorno por parte del alumnado.

Ferragud ha enmarcado esta actuación como una respuesta necesaria para garantizar la inclusión educativa tras la emergencia. “Se trataba de centros que desempeñan una labor fundamental. Era importante contribuir a recuperar los recursos perdidos y asegurar que el alumnado pudiera seguir participando plenamente en su entorno educativo”, ha señalado.