Montroi exige retomar la mejora de la travesía de la CV-50 tras 6 muertos y 25 accidentes en veinte años

El pleno del Ayuntamiento de Montroi debatió anoche la presentación de una petición formal y urgente dirigida a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori con el fin de denunciar la extrema peligrosidad que presenta la travesía de la carretera CV-50 a su paso por el municipio. El gobierno local presentó una moción para su debate en las sesión plenaria con el principal objetivo de recabar apoyos y unir voces para exigir que se retomen las obras de adecuación de la travesía de la CV-50 por Montroi, un tramo de 600 metros que acumula un trágica estadística de seis accidentes mortales personas muertas y veinticinco siniestros de tráfico en las dos últimas décadas de reivindicaciones, según informa el alcalde de Montroi, Manolo Blanco, siendo el suceso más reciente el ocurrido el pasado 11 de marzo de 2026, donde una persona perdió la vida tras ser atropellado por un camión en la avenida Blasco Ibáñez, la travesía de la CV-50 a su paso de esta localidad de la Ribera Alta.

Aumento del tráfico

Para el consistorio, la seguridad vial es un pilar fundamental del bienestar comunitario que actualmente se ve vulnerado por un riesgo constante para la ciudadanía. La situación se ha visto agravada por un incremento notable del tráfico, especialmente de vehículos pesados que utilizan esta vía como conexión estratégica con la autovía de Alicante y Albacete. Este flujo incesante de camiones convive peligrosamente con colectivos vulnerables, como los numerosos niños y niñas que deben cruzar la carretera para tomar el autobús hacia el instituto de Montserrat, o las personas mayores que acuden al centro de salud ubicado en la misma CV-50 para consultas y extracciones, ya que la travesía es una arteria principal del municipio y en ella se encuentran establecimientos muy visitados, como la farmacia, bancos, comercios y también la parada del autobús escolar.

Vista del estado de las aceras y los pasos peatonales en la travesía de la CV-50 en Montroi / C. Llorca Ibáñez

Estado muy deficiente

Entre los factores críticos que determinan la inseguridad de la zona se encuentran el mal estado del pavimento, una señalización vertical y horizontal deficiente, la ausencia total de controles de velocidad y la falta de pasos de cebra luminosos en las cuatro zonas para el paso de los peatones. Asimismo, la infraestructura peatonal presenta un deterioro extremo, con aceras destruidas que resultan intransitables y la problemática añadida del estacionamiento de vehículos en el margen izquierdo de la travesía. De hecho, recientemente, según asegura el alcalde, un hombre tropezó a causa de los baches que acumula esta vía y se cayó, rompiéndose una pierna. "La gente está asustada, porque la vía está muy mal y es un auténtico peligro cruzar la carretera", subraya. Además, esta avenida cuenta con plazas de aparcamiento, algo que el alcalde considera incompatible con el elevado tráfico, ya que las maniobtras para aparcar o para salir, y la apertura de puertas para subir y bajar de los vehículos representa un auténtico riesgo.

Acuerdo para un proyecto en tres fases

El origen administrativo del conflicto se remonta al año 2021, cuando el Ayuntamiento y la Generalitat acordaron un proyecto de remodelación de tres fases que proyectaba transformar la travesía en un bulevar. Sin embargo, a día de hoy solo se ha ejecutado la primera fase, quedando pendientes las dos restantes que debían haber tenido continuidad en el año 2023. El estado de la vía empeoró significativamente tras los efectos de la DANA del 29 de octubre de 2024, sin que se hayan retomado las obras desde entonces. En el acuerdo alcanzado, el Ayuntamiento se comprometió a asumir la conservación y explotación de la vía una vez finalizada, exceptuando el pavimento y la señalización, que seguirían siendo competencia autonómica.

Zona para aparcar vehículos en los flancos de la travesía. / C. Llorca Ibáñez

El gobierno local considera que es responsabilidad de la Conselleria retomar de forma inmediata el inicio de las dos fases pendientes para el reacondicionamiento total de la CV-50. Además, solicitan la elaboración de un estudio técnico para reordenar el tráfico y mejorar la seguridad de los viandantes, la revisión integral de la señalización y la implementación de controles de velocidad efectivos. Según indica el alcalde, en las últimas negociaciones, el departamento autonómico da por completa la mejora de la travesía y sólo se compromete a las obras que tengan que ver con la calzada, como obras de mantenimiento de la CV-50, pero no asume intervenir en el entorno, como sí se contempla en el proyecto firmado en 2021. Finalmente, este acuerdo será trasladado a todas las formaciones políticas de las Corts Valencianes para buscar una solución definitiva a esta situación alarmante. Al cierre de esta edición se desconocía el resultado de la votación de esta moción.