La protesta del IES Jaume se deja ver en la jornada de huelga educativa en Alzira

La comunidad educativa de Alzira ha salido esta mañana a las calles para reivindicar mejoras en los centros educativos y en las condiciones en las que trabajan los docentes. Los que más se han dejado ver han sido los alumnos y docentes del instituto Jaume I, que han protagonizado una manifestación desde su centro hasta el punto de la concentración, frente al Ayuntamiento de Alzira. “Menys promeses i més solucions”, se leía en una de las pancartas que portaban dos profesoras, o “En el Jaume no falten els alumnes”, en una que llevaban un grupo de estudiantes. El alumnado se ha sumado también a la protesta. El objetivo era “dejar las aulas vacías" para reclamar una mejora integral de las condiciones laborales del profesorado, la bajada de ratios, la reducción de la burocracia, infraestructuras dignas y el blindaje del valenciano en la enseñanza, según explica el portavoz de educación de UGT de la Ribera, Horacio Doménech.

Alumnos del IES Jaume que han participado esta mañana en la huelga educativa. / T. Juan-Mompó

Centros deficientes y exceso de alumnado

En el foco, en Alzira, está la situación en que se encuentran los centros educativos: el Jaume I con las obras del nuevo instituto paralizadas, el IES Josep Maria Parra pendiente de la aprobación de una mejora del Pla Edificant para asumir más ciclos y el CEE Carmen Picó a la espera de encontrar suelo adecuado para su alumnado de educación especial par poder construir un nuevo colegio que garantice condiciones de seguridad y accesibilidad. A ellos cabe sumar el gran problema de la matrícula sobrevenida que obliga a habilitar aulas sin contar con más recursos.

El sector educativo alzireño vuelve a la ofensiva en esta jornada de huelga desspués de que los sindicatos integrados en la plataforma reivindicativa -STEPV, CCOO, UGT y CSIF- denuncien la ausencia total de avances en sus demandas, lo que ha motivado esta tercera movilización sectorial en apenas dos cursos, rompiendo una década de paz social en las aulas. El factor salarial se sitúa en el centro del conflicto, ya que los docentes valencianos se encuentran entre los peor pagados del país, ocupando puestos entre el 12 y el 14 en el ranking nacional según datos de CSIF. A este impulso se suma el Sindicat d’Estudiants, que critica la continuidad de las políticas de la nueva consellera en favor de la educación privada, y también las familias, que han dado su apoyo a través de las AFA y AMPA de la ciudad y han animado activamente a las familias a no llevar a los hijos a clase como protesta ante la precariedad e infrafinanciación del sistema.