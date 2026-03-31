Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresParc Sagunt IIDerribo MestallaCancelaciones trenesTiempo C. ValencianaTienda MuserosFalleras ilustres: fotosAvería CercaníasFestivales ValènciaPlanes Gandia
instagramlinkedin

Sucesos

Vandalizan la tumba del criminal nazi enterrado en Carcaixent

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha confirmado la detención del responsable de las pintadas aparecidas en la tumba de un hombre vinculado al colaboracionismo nazi en el cementerio municipal

La tumba ubicada en el cementerio de Carcaixent con la pintura sobre ella.

La tumba ubicada en el cementerio de Carcaixent con la pintura sobre ella. / Levante-EMV

Laura Florentino

Carcaixent

Acto vandálico en el cementerio de Carcaixent tras la aparición de pintadas en la tumba de un hombre vinculado históricamente al colaboracionismo nazi, en el nicho están los restos de Vjekoslav Luburic, una de las personas que tenía responsabilidad sobre los campos de exterminio del régimen que dominó Croacia en la Segunda Guerra Mundial.

Los hechos se produjeron recientemente cuando la sepultura apareció con restos de pintura.

Noticias relacionadas y más

La alcaldesa de la localidad, Carolina Almiñana, ha confirmado a Levante-EMV que la persona responsable de los hechos fue detenida ayer.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram o Whatsapp. Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
  2. Aemet activa el aviso amarillo en la C. Valenciana por vendavales de más de 90 km/h que pueden dificultar hasta caminar
  3. Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana al considerar que la jueza le sigue investigando
  4. Retenciones kilométricas en Valencia por dos accidentes en la A-7 y la AP-7
  5. La Generalitat recibe dos nuevas propuestas de proyectos empresariales en Parc Sagunt II
  6. La huelga de los profesores valencianos busca vaciar las aulas y llenar las calles
  7. Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
  8. Qué días de Semana Santa son festivos en la C. Valenciana: El calendario laboral 2026 en Valencia confirma las libranzas a todos los trabajadores

Seis detenidos en Alfarb por provocar la cancelación de 76 trenes de Renfe y retrasos en otros 619 a su paso por Valencia

Seis detenidos en Alfarb por provocar la cancelación de 76 trenes de Renfe y retrasos en otros 619 a su paso por Valencia

CC.OO. pide al gobierno de Alzira que garantice condiciones dignas y estabilidad en las 'escoletes' municipales

CC.OO. pide al gobierno de Alzira que garantice condiciones dignas y estabilidad en las 'escoletes' municipales

Vandalizan la tumba del criminal nazi enterrado en Carcaixent

Vandalizan la tumba del criminal nazi enterrado en Carcaixent

El Ministerio del Interior reconoce la labor de la vecina de Algemesí, Carla Ferragud, por su implicación en la dana

El Ministerio del Interior reconoce la labor de la vecina de Algemesí, Carla Ferragud, por su implicación en la dana

Dos hombres de Alberic y Castelló imputados por hurto de naranjas en Benimuslem

Dos hombres de Alberic y Castelló imputados por hurto de naranjas en Benimuslem

Montroi exige retomar la mejora de la travesía de la CV-50 tras 6 muertos y 25 accidentes en veinte años

Montroi exige retomar la mejora de la travesía de la CV-50 tras 6 muertos y 25 accidentes en veinte años

El 60 % de las nuevas incorporaciones al campo valenciano son mujeres

El 60 % de las nuevas incorporaciones al campo valenciano son mujeres

Benifaió celebra un siglo de historia musical

Benifaió celebra un siglo de historia musical
Tracking Pixel Contents