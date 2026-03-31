Vandalizan la tumba del criminal nazi enterrado en Carcaixent

Acto vandálico en el cementerio de Carcaixent tras la aparición de pintadas en la tumba de un hombre vinculado históricamente al colaboracionismo nazi, en el nicho están los restos de Vjekoslav Luburic, una de las personas que tenía responsabilidad sobre los campos de exterminio del régimen que dominó Croacia en la Segunda Guerra Mundial.

Los hechos se produjeron recientemente cuando la sepultura apareció con restos de pintura.

La alcaldesa de la localidad, Carolina Almiñana, ha confirmado a Levante-EMV que la persona responsable de los hechos fue detenida ayer.