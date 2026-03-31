Sucesos
Vandalizan la tumba del criminal nazi enterrado en Carcaixent
La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha confirmado la detención del responsable de las pintadas aparecidas en la tumba de un hombre vinculado al colaboracionismo nazi en el cementerio municipal
Acto vandálico en el cementerio de Carcaixent tras la aparición de pintadas en la tumba de un hombre vinculado históricamente al colaboracionismo nazi, en el nicho están los restos de Vjekoslav Luburic, una de las personas que tenía responsabilidad sobre los campos de exterminio del régimen que dominó Croacia en la Segunda Guerra Mundial.
Los hechos se produjeron recientemente cuando la sepultura apareció con restos de pintura.
La alcaldesa de la localidad, Carolina Almiñana, ha confirmado a Levante-EMV que la persona responsable de los hechos fue detenida ayer.
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