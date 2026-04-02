Luis Gisbert disputará a Bernardo Cortés la presidencia de las Fallas de Alzira

El exvicepresidente de Cultura en la Junta Local Fallera de Alzira en la etapa de Jaume Bohigues, en la que impulsó la gala de la cultura en la que en los últimos años se entregan los premios Pont de Ferro, Luis Gisbert, optará a la presidencia del ente coordinador de las Fallas de Alzira en el proceso de renovación de la JLF al agotar el mandato de la actual presidenta, Paqui Vallés, que ha confirmado que no optará a la reelección.

Gisbert, que en el año 2021 se postuló como aspirante a presidir la JLF de Alzira aunque finalmente no presentó candidatura al aplazarse las elecciones por la pandemia de coronavirus, ha confirmado a Levante-EMV su decisión de presentar candidatura, que deberá formalizar a partir del próximo martes, en base a los plazos que marca el nuevo reglamento fallero.

En las urnas se medirá con el aspirante que, como él, se postuló en 2021 y que finalmente fue elegido presidente al año siguiente, Bernardo Cortés, que también ha confirmado su intención de concurrir a este proceso de renovación de la junta.

Bernardo Cortés, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Ninguno de los dos ha querido por el momento desvelar los nombres de los integrantes de los equipos que les acompañarán en este proceso electoral. El plazo para presentación de candidaturas se abrirá después de que el próximo martes se cierre formalmente el segundo ejercicio de Paqui Vallés.

“En su día tenía la idea, pero no era el momento, ahora creo que sí es el momento y en ello estamos”, ha comentado Luis Gisbert, que actualmente pertenece a la falla Doctor Ferran tras una larga etapa en la comisión de Luis Suñer. Gisbert ha colaborado en los últimos años con la JLF como miembro de la Federación de les Lletres Falleres.

Bernardo Cortés pertenece en la actualidad a la falla Pare Castells.

Con todo, ambos tendrán que formalizar su candidatura una vez se abra el plazo de cinco días hábiles previsto en el reglamento, durante el cual se podrá presentar cualquier otra persona que reúna los requisitos que este establece para optar a la presidencia de la JLF, es decir, ser mayor de edad, haber estado censado un mínimo de diez ejercicios en comisiones que pertenecen a la JLF, ya hubieran sido de forma consecutiva o alterna, aunque necesariamente debe haber esado censado en los dos últimos ejercicios y no haber sido sancionado por una infracción grave o muy grave en base al reglamento.