Algemesí revive una tradición litúrgica ancestral al recuperar el Oficio de Tinieblas

La localidad de Algemesí ha vivido esta mañana una jornada histórica para su patrimonio inmaterial con la celebración del Oficio de Tinieblas, una liturgia de raíces medievales que ha vuelto a resonar entre los muros de la Basílica de Sant Jaume Apòstol este Viernes Santo de 2026. Tras décadas de ausencia, la comunidad parroquial, impulsada por un grupo de seglares y bajo la dirección del musicólogo Josep Lluís Domingo Sancho, ha logrado rescatar un rito que alcanzó su máximo esplendor tras el Concilio de Trento en el siglo XVI. La ceremonia, que ha dado comienzo a las 10:30 horas para facilitar la asistencia tras el tradicional calvario de la madrugada, ha permitido a los presentes sumergirse en una atmósfera de recogimiento donde el tiempo ha parecido detenerse para recrear un drama sacro de gran impacto visual y sonoro.

El cirio 'Maria sola' brilla encendido en la cúspide del tenebrario durante el Oficio de Tinieblas recuperado en Algemesí. / Levante-EMV

El eje central de la celebración ha sido el tenebrario, un imponente candelabro triangular de madera tallada datado en el siglo XIX, cuyas quince velas han ido marcando el ritmo de la oración. Durante el desarrollo del oficio, que une las antiguas horas de Maitines y Laudes, los cirios se han ido apagando uno a uno tras la lectura de los salmos, simbolizando el abandono paulatino que sufrió Jesús por parte de sus discípulos. Once de las velas representaban a los apóstoles que permanecieron tras la traición de Judas, mientras que las cuatro restantes recordaban a las mujeres que siguieron al Maestro: María Salomé, María de Cleofás, María Magdalena y la Virgen María. El momento de mayor carga simbólica ha llegado con el encendido de la 'Maria sola', el único cirio blanco que permanece en el vértice superior del candelabro y que representa la fe inquebrantable de la Madre de Dios al pie de la cruz. Esta figura, central en la iconografía cristiana, está profundamente vinculada a la cultura popular de Algemesí a través de una tonada tradicional que el propio Domingo Sancho rescató durante sus investigaciones sobre la música de transmisión oral.

Uno de los instantes más sobrecogedores para los asistentes ha sido el denominado "Strepitus" o "terratrèmol". Tras ocultarse la última luz detrás del altar y quedar el templo en una oscuridad absoluta, el silencio ha sido roto por un estruendo ensordecedor provocado por los fieles al golpear los bancos y el suelo. Este ruido, que simboliza el terremoto y el derrumbe del templo descritos en las escrituras tras la muerte de Jesús, ha cesado súbitamente cuando el oficiante ha vuelto a mostrar la luz de la 'Maria sola' como señal de esperanza.

La solemnidad del acto ha contado con el acompañamiento de la Capella Musical de Sant Jaume, que ha interpretado motetes de grandes maestros como Tomás Luis de Victoria, Bach y el valenciano Ginés Pérez. Al ser Viernes Santo, la música ha sido estrictamente 'a capella', respetando la prohibición de usar instrumentos, mientras que en el exterior las campanas permanecían invertidas y con crespones negros, dejando que fuera el sonido de la carraca el que marcara los tiempos de la liturgia.

La Basílica de Sant Jaume ha albergado esta mañana la celebración. / Levante-EMV

Con esta recuperación, Algemesí no solo rehabilita un rito que fue apartado por el Concilio Vaticano II y posteriormente recuperado por Juan Pablo II en 1988, sino que reafirma su compromiso con la memoria cultural y el mantenimiento de una identidad que une el fervor religioso con la excelencia artística y el respeto a sus antepasados.