Alzira se rinde un año más a la solemnidad en la Procesión del Santo Entierro
Miles de vecinos y visitantes de toda la Ribera se congregan en Alzira para presenciar el desfile del Santo Entierro, un evento marcado por la tradición y el respeto
La capital de la Ribera Alta vive hoy uno de sus momentos más trascendentales. En estos momentos, las calles principales de Alzira acogen a miles de vecinos y visitantes que presencian la Procesión del Santo Entierro, el acto culminante de la Semana Santa de 2026, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Como marca la tradición cada Viernes Santo, la actividad comenzó a las 17 horas con la concentración de los pasos en la Plaza de Santa María y el final de la Avenida Luis Suñer, junto al emblemático puente de hierro. Entre el estruendo de los tambores y las melodías de los pasodobles, las veinte hermandades y cofradías que integran la Junta de Hermandades han ido conformando un cortejo que es puro reflejo de la historia y la devoción alzireña.
Una tradición que une a miles de personas
El ambiente en el recorrido es de máximo respeto, solo interrumpido por la peculiar estampa de los cofrades que, bajo sus vestas y tras desfilar con el rostro descubierto, reparten dulces y peladillas a conocidos y familiares. La estampa de las sillas blancas serpenteando las calles se repite un año más, con un público entregado que ocupa cada rincón del itinerario.
El orden de la Pasión
La procesión oficial arrancó puntualmente a las 18:30 horas. El desfile sigue un orden cronológico y bíblico que narra la Pasión y Muerte de Jesús. En el inicio abren paso la Santa Cena, el Santo Cáliz, la Oración en el Huerto, el Prendimiento del Señor y Nuestra Señora de la Esperanza. Le sigue el tormento, con el Cristo en la Columna, la Coronación de Espinas, el Ecce-Homo y Jesús Nazareno junto a la Virgen del Sufragio, cofradía que también cuentas coin equipo de porteadores mixto, que agrupa a hombres y mujeres. A continuación los pasos del Calvario, la Santa Faz, el Expolio, la Virgen del Perdón y la Crucifixión. Los momentos de máxima solemnidad los protagoniza el paso del Cristo de la Agonía, portado a hombros entre tambores sordos y antorchas, ha vuelto a poner en pie al público en señal de respeto, seguido por María Madre y el ‘Pas del Poble’.
El tramo final y la representación oficial
El dolor de la pérdida se ha hecho palpable con el Descendimiento y la Virgen de los Dolores, ambos pasos portados a hombros con maestría por sus costaleros, seguidos por la figura de María Magdalena. El clímax de la tarde se ha alcanzado con la llegada del Santo Sepulcro, escoltado por cientos de cofrades, y la posterior imagen de la Virgen de la Soledad.
Cerrando este imponente cortejo de 2026 desfila la Santa Cruz con la representación oficial de la Junta de Hermandades y Cofradías, presidida por los Clavarios Mayores,Estefanía Mora Pérez y Roberto Lorente Palao, junto a las autoridades municipales. La Banda de la Societat Musical de Alzira pone el broche de oro musical a una jornada donde la ciudad vuelve a demostrar por qué su Semana Santa es un referente de fe, arte y tradición.
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