Joan Carles Vázquez será el candidato del PSPV-PSOE a la alcaldía de Sueca en 2027

La ejecutiva del PSPV-PSOE de Sueca ha aprobado por unanimidad proponer a Joan Carles Vázquez como candidato a la alcaldía de Sueca para las próximas elecciones municipales de 2027. El histórico concejal toma así el relevo electoral del exalcalde socialista Dímas Vázquez, quien fue primer edil de Sueca desde 2019 hasta 2024, cuando tuvo que abandonar el cargo tras una moción de censura.

En la reunión de la ejecutiva, celebrada el 1 de abril, los miembros del partido acordaron apoyar a una candidatura que “representa experiencia, preparación y capacidad de gestión en un momento especialmente importante para el futuro del municipio”, reconocen en una nota de prensa.

Desde el PSPV-PSOE de Sueca se considera que, ante la situación que atraviesa actualmente el ayuntamiento de la capital de la Ribera Baixa, “es fundamental contar con una persona preparada y con experiencia de gobierno para hacer frente a los numerosos problemas generados en esta etapa”. Unos problemas que llegaron después de la moción de censura impulsada por Compromís, el Partido Popular y Sueca per Davant, una maniobra que los socialistas consideran motivada “únicamente por el hambre de poder y que interrumpió un proyecto de gobierno que trabajaba por una Sueca más próspera y con más futuro”.

Experiencia como regidor

Joan Carles Vázquez, destacan, aporta una “trayectoria sólida y contrastada”. Ha sido regidor durante las dos dos legislaturas pasadas, tanto en responsabilidades de gobierno como en la oposición, lo que “le da una visión completa de la realidad municipal". Durante su etapa de gobierno ha estado al frente de concejalías de gran importancia, como Servicios Municipales y Educación.

Desde el partido subrayan que se trata de “un hombre íntegro, preparado y con experiencia en todos los ámbitos de la gestión pública”. Además, su formación como ingeniero de telecomunicaciones refuerza un perfil técnico y riguroso, capaz de afrontar los retos de Sueca “con conocimiento, seriedad y solvencia”. El PSPV-PSOE de Sueca incide también en “su capacidad política, su preparación y su conocimiento profundo de los asuntos municipales, cualidades que lo convierten en la mejor opción para liderar un nuevo proyecto de ciudad”.

Con esta decisión unánime, la ejecutiva local muestra su pleno apoyo a Joan Carles Vázquez y expresa su convicción de que “es la persona idónea para convertirse en el próximo alcalde de Sueca en 2027 y para volver a poner en marcha un proyecto de progreso, estabilidad y futuro para el municipio”.