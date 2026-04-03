Los 'llandats' de l'Alcúdia custodian un año más los pasos de Semana Santa

Los tradicionales llandats de l’Alcúdia ya están preparados para participar en la procesión del Viernes Santo y el Vía Crucis, manteniendo viva una de las tradiciones más emblemáticas del municipio de la Ribera Alta.

Se trata de un grupo de hombres que visten unas armaduras, propiedad del ayuntamiento, que datan de finales del siglo XIX y principios del XX. y que, según el consistorio, son “auténticas piezas con gran valor histórico y cultural”.

Foto de grupo de los 'llandats' de l'Alcúdia. / Levante-EMV

Además, el llandat del Capitán, que es de propiedad particular, ha sido cedido para poder formar parte también de estas celebraciones, informan desde el ayuntamiento.

La persistencia de este cuerpo tan peculiar a lo largo de los años es factible gracias a “un trabajo de conservación y colaboración que hace posible que nuestro patrimonio continúe presente en las calles del pueblo”, destacan fuentes municipales.

Los llandats comparten hoy protagonismo con los pasos de Jesús el Natzarè y la Virgen de la Dolorosa, que presiden el Vía Crucis del Viernes Santo. Esta noche, todas las cofradías de l'Alcúdia desfilarán por las calles del pueblo en la tradicional procesión del Santo Entierro.