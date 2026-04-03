El meta Dolz salva un punto para un Alzira que sigue en apuros (0-0)

Empate a puntos entre Roda y Alzira (0-0) que favorece más a los villarrealenses que a los alzireños. Al Alzira le saca por el momento de la zona de descenso directo a falta del partido que disputa el Atzeneta este viernes por la tarde contra el Soneja.

Partido igualado en el que el Alzira volvió a contar con la imprescindible actuación del portero Vicent Dolz, que desbarató cuatro grandes oportunidades de los de la Plana Baixa.

Pascu Domingo repetió con Dolz en portería; Abraham, Boronat, Chust y Sentó en defensa y Rigo y Gomis en el doble pivote. Por banda derecha jugó Richard Franco, Traver por la izquierda, Cristian y Tanque.

De inicio el Roda tuvo una primera ocasión a los tres minutos mientras que la primera azulgrana llegó en el 15 por medio de Cristian al que fuera su equipo la pasada temporada.

Al término del primer acto, Tanque envió un balón por encima del larguero.

A los pocos minutos del inicio de la segunda parte, Carles Marco sustituyó a Rigo y se situó en la banda derecha y Richard pasó a la izquierda. Dolz fue primordial para el logro del punto con una parada en el minuto 20 a tiro de Ros y otra en el 29 de Ortega. A quince minutos para la conclusión, los jugadores estaban acusando el esfuerzo y Tanque y Sento fueron sustituidos por Dieguito y Jorge Ruiz.

En el tramo final, un también agotado Traver fue reemplazado por Bryan. Entre los aficionados extrañó que no hubiese salido antes.

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El próximo sábado día 11 el Alzira recibirá al Jove Español a las 18’30 horas para no coincidir con el partido del Valencia CF.