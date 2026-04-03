La Oración de Jesús en el Huerto congrega a cientos de personas en un espectacular toque en Alzira

La ciudad de Alzira volvió a ser testigo de la enorme capacidad de convocatoria que ostenta la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto, que durante la pasada noche de Jueves Santo congregó a cientos de personas frente a las puertas de su dosel. El motivo de este encuentro fue su tradicional toque de concurso, una cita que se ha consolidado como uno de los momentos más esperados de la Semana Santa en la capital de la Ribera Alta y que en esta ocasión volvió a desbordar todas las expectativas de asistencia.

Al filo de la medianoche, y en un ambiente de absoluta expectación, la banda inició una actuación de que dejó huella entre los presentes. La calle, completamente abarrotada de vecinos y visitantes, según explica la cofradía, se transformó en el escenario de un espectáculo sonoro y visual que evidenció el excelente momento artístico que atraviesa la formación. El toque, "ejecutado con una precisión, fuerza y coordinación excepcionales, arrancó una ovación cerrada de un público" que se mantuvo entregado durante toda la interpretación.

Este acto sirve como el ensayo general definitivo antes de sus próximas citas en certámenes nacionales, una preparación que viene avalada por el reciente éxito cosechado en el Concurso Nacional de Tambores y Bombos de Híjar. En dicha competición, celebrada el pasado Domingo de Ramos, la formación alzireña logró un meritorio segundo puesto, un resultado que les consolida entre las mejores bandas del panorama actual y refuerza su prestigio más allá de nuestras fronteras comarcales.

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Numerosas personas acudieron a presenciar el toque de la cofradía alzireña. / Levante-EMV

Tras el éxito de la convocatoria, la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto ha querido trasladar un agradecimiento especial a todas las personas que se acercaron a compartir la velada. Según han manifestado desde la agrupación, para la banda es "un auténtico orgullo sentir el apoyo y el calor de su gente en momentos tan importantes", destacando que el respaldo de la ciudadanía es el motor que les impulsa a seguir superándose. Esta noche, que ya forma parte del recuerdo colectivo de la festividad, vuelve a situar a la cofradía como una de las grandes referencias actuales en el mundo del tambor y el bombo, destacan.